城大指八成本科生無入學生會　准學生直接向校方申請借用場地

城大學生會本周日（23日）發文，稱學生會收到城大學生發展處電郵，要求該會在2月5日提供2005至2020年賬目審計報告，否則不排除收回學生會會址，形容學生會正面臨「創會以來最大危機」。

城市大學周一（24日）表示，仍未收到經審核財務報表，學生發展處正作出嚴正跟進及進行調查，又批評學生會的代表性存疑，約8成城大本科生歸屬其他社團，並非學生會會員，學生事務處全面檢討及審視現有學生活動室的分配，歡迎所有學生提出申請借用場地。



城市大學批評學生會的代表性存疑，又稱學生發展處正作出嚴正跟進及進行調查。（資料圖片）

形容學生會是校外註冊社團 但以城大名義行事

城大指出，根據學生發展處和學生會雙方於2020年8月簽署的協議，學生會須於去年底前，向大學提交多年來的經審核財務報表，但至周一仍未收到。校方指出，學生發展處正作出嚴正跟進及進行調查。

城大又指，學生會是獨立於大學的校外註冊社團，但以城大學生會的名義行事，又批評學生會的代表性存疑，約8成城大本科生歸屬其他社團，並非學生會會員。

校方指，為更公平地分配校園空間之使用，讓不同學生組織也能獲得空間舉辦活動，學生事務處全面檢討及審視現有學生活動室的分配，歡迎所有學生提出申請借用場地。

多間大學學生會有變化

《港區國安法》實施後逾一年，多間大學紛紛與學生會劃清界線。翻查資料，在過去一年，多間大學的學生會出現變化，當中中大學生會已經解散；港大及教大早前已宣佈不再承認學生會；而理大、城大及浸大，校方亦停止代收會費。

至於嶺大，校方上月曾要求學生會處理「缺乏充分代表性」問題，並要求就未來方向提供建議，若校方不滿意，將或不再承認學生會。