教育大學指學生會缺乏代表性　不再承認地位　暫託900萬元存備

香港教育大學今日（20日）宣布，教大學生會多年來存在管治問題，加上已連續四年以臨時行政委員會的形式運作，未獲學生授權，缺乏代表性，決定不再承認學生會地位，現時積存的900萬元儲備須暫託財務處看管。



香港教育大學今日（20日）宣布，不再承認學生會地位。（資料圖片）

教大今日透過學生事務處向全體師生發放電郵，指出學生會作為校內最大的學生組織，可參與大學的政策制訂及諮詢過程，轄下更有逾30個屬會，掌握屬會註冊、分配經費及場地等權力，理應代表學生社群。

指連續四年臨政運作

不過，早於2016年，當時的臨政在未有充份諮詢受影響同學的情況下修改會章，剔除部分學生組別的基本會員資格，導致會員人數大幅減少。現時，近三分之一的全日制學生不屬學生會會員。

校方表示，近日得悉來屆的學生會依然未能組閣，須連續四年以臨政形式運作，並正準備修章，下調臨政或臨時編輯委員會基本幹事人數至四人，進一步削弱其代表性，故決定全面檢視學生會的運作。

教大將會停止代收學生會會費、收回其會址、管轄校園設施及借用場地等權利，並暫停向該會提供電郵及網絡支援。學生會將不能使用大學之名，而其現時積存的900萬元儲備亦須暫託財務處看管。教大將就學生會的地位、管治及代表性展開全面檢視，學生事務處亦會向其屬會提供適切支援，確保它們運作如常。