中大移民主女神像　蔡子強嘆傷感　學生會前副會長：痛失共同回憶

繼港大「國殤之柱」被校方漏夜拆走後，豎立在香港中文大學的民主女神像今（24日）亦遭校方移走。中文大學發言人稱，經過內部評估，指作為大學校園的管理人，決定將新民主女神像移除。

曾任中大學生會副會長的中大政治與行政學系高級講師蔡子強接受《香港01》查詢，稱對民主女神像被移走感到傷感，指三間大學接連把與悼念「六四」相關的藝術品移走，令人擔心三間大學的行動是否「有默契」和受到外間壓力，遂於最近兩天把藝術品移走。



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蔡子強憂日後悼念六四是否亦違法

蔡子強認為，政府在起訴支聯會及相關人士時稱，「五大政綱」之一「結束一黨專政」涉違反《國安法》，認為若只有「結束一黨專政」綱領違法，純粹悼念六四本身並無法律問題。他指出，「民主女神像」的意義正正單純象徵只是悼念六四、追求民主的心，認為無須上綱上線。蔡子強坦言心情沉重，因悼念「六四」是港人三十年來非常重要的堅持，當支聯會、維園集會被迫走進歷史，反問如今大學移走「六四」藝術品，是否象徵日後純粹悼念六四也會觸犯法例？

曾任中大學生會副會長的中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，對民主女神像被移走感到傷感。(資料圖片/歐嘉樂攝)

潘智鍵指民主女神像屬共同回憶：代表中大人無缺席民主路

曾任中大學生會副會長、代表會主席的屯門前區議員潘智鍵接受查詢時指，事件令中大人感到痛心和心寒，指民主女神像是每個中大人的共同回憶，「唔單止因為佢放係大學火車站門口，每個人出入中大都會見到；更加係因為佢係中大人參與社會政治嘅重要象徵，代表住中大人係爭取民主公義嘅路上沒有缺席。」

潘智鍵認為，三間大學移走「六四」相關物品的書面理由均非常牽強和站不著腳，質疑校方為政權粉飾太平，認為大學生素來都是社會政治變革的「急先鋒」，質疑大學如今「洗太平地」，質疑是協助政府藉《國安法》為名、在社會上推行「清一色」為實。

潘智鍵指民主女神像是每個中大人的共同回憶。（潘智鍵facebook）

張國鈞fb：香港人終於可以喘息

行會成員、民建聯立法會議員張國鈞在社交專頁上載中大民主女神像被拆走的圖片，，稱有不少「政棍」過往打著「民主自由的旗」招搖撞騙、玩弄民粹、煽動仇恨，又稱：「今天，香港人終於可以喘息，過回一些正常人的生活」。

狄志遠質疑做法予市民很大壓迫感

新思維主席、候任社福界立法會議員狄志遠接受《01》查詢時指，不明白三所大學為何要如此急促地採取清拆行動，認為做法予市民很大壓迫感，應予時間讓社會慢慢消化，無須一窩蜂地把「六四」相關藝術品移走。他又指，社會已「靜咗落嚟」，相關藝術品對社會並無構成風險和危險，認為大學做法只會影響社會情緒。

至於日後能否再公開悼念六四，狄志遠認為仍有空間，最重要是在合情、合理和合法的方式悼念，又指市民三十年來已習慣以和平、理性方式悼念六四，籲政府不要政治化事件，認為政府若將太多政治思維放入事件，無助社會和諧及融和。

民建聯張國鈞稱：「今天，香港人終於可以喘息，過回一些正常人的生活」。（廖雁雄攝）

嶺大浮雕今早被移走 校方指浮雕或構成法律或安全風險

中大今回應事件時稱，校方今早清拆校園大學站廣場內一座未經授權的雕像，指在2010年，當時的學生會要求校方展示有關雕像，校方不批准該請求，又指民主女神像放到上址後，一直沒有任何一方負責維修及管理，並稱原先擺於民主女神像的中大學生會及支聯會，現時已停止解散。

嶺南大學今早亦把校園內的六四浮雕移除，拆件移至劉李婉嫻樓（LYH）LG層儲物室。嶺大發言人回覆《香港01》查詢時表示，大學最近重新檢視和評估校園內可能構成法律或安全風險的物品，為保障大學社群的整體利益，相關物品已被清除，或移除並妥為儲存。但未有交代是否曾受外界壓力或與港大同類事情有關，以及有否通知浮雕創作人美籍華裔藝術家陳維明。

嶺南大學學生會編輯委員會於今早在社交平台表示，大學於今日清晨時間，由大學保安部及工程部人員將六四浮雕移除。（嶺大學生會編輯委員會fb圖片）

嶺南大學保安部及工程部人員將六四浮雕移除，以上是原有的浮雕原貌。（嶺大學生會編輯委員會fb圖片）

▼12.22港大拆國殤之柱▼

