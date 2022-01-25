學童打針｜教育局公布集體接種安排　小學接種率達標可恢復面授

香港疫情仍然嚴峻，政府早前放寛新冠疫苗接種年齡至5歲或以上，並發信通知各學校有關學生接種科興及復必泰疫苗的安排，綜合而言，年齡介乎5歲至11歲的兒童可以由1月21日起接種科興疫苗或於2月16日起到兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。

而因應接種疫苗下降至5至11歲兒童，教育局亦宣布若個別小學能達到一定接種率，即可安排全日面授課堂。



▼1月23日香港醫院藥劑師學會介紹兒童及成人版復必泰▼



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教育局宣布，為方便學生透過學校安排接種疫苗，學校（包括中學、小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心）可透過5種途徑安排學生集體接種疫苗，包括︰

i. 「疫苗資助學校外展」，即醫生到校外展接種服務，只適用於小學及幼稚園，且只可接種科興疫苗（5歲或以上）。

ii. 學校以團體預約形式到社區疫苗接種種中心，可接種科興疫苗（5歲或以上）或復必泰疫苗（12歲或以上）。

iii. 學校以團體預約形式到衞生署轄下指定的學生健康服務中心（不適用於幼稚園），只可接種科興疫苗（5歲或以上的中小學學生）。

iv. 新冠疫苗流動接種站到校外展 ，可接種科興疫苗（5歲或以上）或復必泰疫苗（12歲或以上）。

v. 學校以團體預約形式到兒童社區疫苗接種中心，只可接種科興疫苗(5-11 歲)。

政府宣布，5至11歲兒童可以接種新冠疫苗。（資料圖片）

家長可自行預約接種

而另外，家長和監護人亦可直接經2019冠狀病毒病疫苗接種計劃網頁自行為子女預約接種疫苗。而有關特殊學校的2019冠狀病毒病疫苗接種安排當局會另行通知。

小學全日面授課堂安排

此外，因應接種疫苗下降至5至11歲兒童，教育局參考中學的現行模式，更新有關小學在2021/22學年全日面授課堂及相關活動的安排。若個別學校能達到一定接種率，即全校直接僱用教職員（包括教學及非教學人員），已完成接種第二劑疫苗並超過14天的人數達70%；及已完成接種以下疫苗並超過14天的學生達到全校學生人數70%，即可安排全日面授課堂。

若學校未能達到全校恢復全日面授課堂，但個別級別的學生達到相關條件，教育局亦可允許有關學校為該級別的學生進行全日面授課堂及其他活動。

教育局又促請學校教職員、學生及家長盡快接種疫苗，又表示會繼續密切留意疫情發展，適時更新課堂及相關安排，並盡早通知持分者。