推5方式谷學生打針　5至11歲打復必泰只可到兒童接種中心

政府早前放寛新冠疫苗接種年齡至5歲或以上，並預告會於農曆年假後開打。負責疫苗接種計劃的公務員事務局向全港中小學及幼稚兒發信，透露兒童接種疫苗詳情，指學校可以找醫生或疫苗流動接種站方式，到校為學生打針，但每次打針人數最少要有150人，又或以團體預約形式，到各社區疫苗接種中心或學生健康服務中心，每時段20至30人接種疫苗。家長亦可自行為子女預約打針。

不過，如子女只有5至11歲，並希望接種復必泰疫苗，就必須要到兒童社區疫苗接種中心，可以由學校以團體預約，或家長自行安排，2月9日起可以自行預約，2月16日起開打。



學校可以找醫生或疫苗流動接種站方式，到校為學生打針，但每次打針人數最少要有150人（資料圖片)

公務員事務局向各學校發的信函指出，5至17歲學生接種科興疫苗，或12至17歲學生接種復必泰疫苗，將有5種方法：

一、學校透過教育局或自行聯繫提供新冠疫苗外展服務醫生，安排到校接種。惟只限接種科興疫苗，小學及幼稚園每次接種人數至少要有150人。

二、學校以團體預約形式，以校巴接載師生到社區疫苗接種中心打科興或復必泰疫苗，每個時段限20至30人，可預留多個時段，但每批學生需至少有兩名教師陪同。

三、學校以團體預約到指定學生健康服務中心接種科興疫苗，限20至30人，需至少有兩名教師陪同。

四、安排新冠疫苗流動接種站到校為師生接種科興或復必泰疫苗，學校需要安排操場供貨車可以直達及停泊，並限在星期二至四的上午8時30分、上午11時30分或下午2時30分提供有關服務。每次外展接種疫苗人數至少為150人。

五、家長直接為子女預約到社區疫苗接種中心接種疫苗。

不過，如果5至11歲的學童希望接種復必泰疫苗，就只有兩個途徑，分別為學校以團體預約形式到兒童社區苗接種中心，或由家長自行安排到兒童接種中心。有關中心會在2月16日起開打。

信函中呼籲，如學校有意以團體形式預約到社區疫苗接種中心，要盡快填寫回覆表格並交回，而選擇找醫生外展打針就要由教育局安排。