兒童打針｜5至11歲明起可接種科興　2.9起可預約復必泰　2.16開打

新冠肺炎疫情持續，政府今日（20日）宣布，5至11歲兒童可由明日（21日）開始接種科興疫苗，預約服務由上午8時開始；接種復必泰疫苗則由2月9日開始預約，2月16日開始接種。



政府宣布，5至11歲兒童可以接種新冠疫苗。（資料圖片）

政府發言人表示，政府十分重視兒童接種新冠疫苗，會為他們提供特別接種疫苗途徑。在傳播力強的變異病毒株威脅下，合資格接種疫苗的市民，不論老幼，也應盡快接種疫苗保護自己。

政府會為學校提供特別預約 並安排到校外展接種

接種科興疫苗方面，政府會為學校提供特別預約到社區疫苗接種中心或學生健康服務中心和接送服務，以及安排新冠疫苗流動接種站到校提供外展接種服務，為學童接種科興疫苗。學校亦可聯絡教育局，以安排提供新冠疫苗外展服務的醫生到校外展接種科興疫苗。

家長明早8時起可為兒童預約接種科興疫苗

由明日上午8時起，家長／監護人可以透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站，為兒童預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗，並親自陪同前往接種。

衞生署的柴灣、藍田、沙田、屯門及西環學生健康服務中心（www.studenthealth.gov.hk/tc_chi/covid19/covid19_vaccination_in_shsc.html），由明日起擴展科興疫苗接種服務，涵蓋中小學生。家長／監護人請於辦公時間內致電2856 9133預約。合資格人士亦可透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所預約接種科興疫苗。名單可參考網頁：www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/VSS。

政府提醒，兒童與成人一樣，接種第一劑與第二劑科興疫苗需要相隔28日。

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港九新界設3間兒童社區疫苗接種中心 兩針復必泰需隔12星期

接種復必泰疫苗方面，因應兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，按聯合科學委員會聯同專家顧問團的建議，兒童接種第一劑與第二劑復必泰疫苗應相隔12個星期，政府將會在港島、九龍和新界共設立三間兒童社區疫苗接種中心，為5至11歲兒童接種復必泰疫苗。

政府：不能在兒童社區疫苗接種中心以外地方接種復必泰

位於香港兒童醫院及圓洲角體育館一樓多用途主場的兒童社區疫苗接種中心，將由醫院管理局營運，自2月16日開始提供服務。至於位於港怡醫院的兒童社區疫苗接種中心，將由香港大學營運，由2月24日開始提供服務。政府強調，除兒童社區疫苗接種中心外，5至11歲兒童不能在其他地方接種復必泰疫苗。

由2月9日起，家長／監護人可以透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站為兒童預約到兒童社區疫苗接種中心接種。政府亦會為學校提供特別預約到指定兒童社區疫苗接種中心和接送服務。

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