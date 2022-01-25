FB帖文稱會掃場兼上載刀照　前區議員何惠彬被裁定企圖刑恐罪成

前區議員何惠彬前年3月在Facebook專頁指區內有老街坊非法聚賭，聲稱會「掃場」兼上載一張刀的相片，被控一項企圖刑事恐嚇。他早前否認控罪受審，案件今（25日）在屯門法院裁決，施祖堯裁判官直斥被告自辯不合理及違反邏輯，不論用何角度分析涉案帖文，均未能達致其聲稱的原意，拒絕接納其口供。另被告在帖文中提及要「掃盪」，稱「棍棒刀鋸我都有」，又叫街坊「注意安全」，明顯欲以此恐嚇聚賭人士，終裁定其罪成。案件押後至2月8日判刑，以待索取社會服務令報告，被告獲准保釋候判。



被告何惠彬（32歲）被控於2020年3月21日，企圖威脅會使他人身體受到傷害，並意圖使他人受驚。辯方求情指，被告於2011年大學畢業後，立心從政，服務市民，先後做過曾鈺成及街工梁耀忠的助理，之後於2020年當選區議員，並於2021年辭職，現任職人事管理工作。辯方強調，被告品格良好，在本案中初時意願屬好意，惟用錯了手段處理，日後亦必須不會再犯，希望法庭能以罰款或社會服務令處理。

被告何惠彬被裁定企圖刑事恐嚇罪成。(劉安琪攝)

官不信想用刀自殘

施官裁決時指，被告自辯稱他在Facebook發佈刀具照片，是因為當時受聚賭問題困擾而想用刀自殘，意指「一把捅唔落自己的刀」，惟被告在整個帖中只提及掃蕩事宜，不曾提及用刀「捅自己」。且被告聲稱不想與街坊說太多私人事宜，但卻將想自殘一事發佈在區議員的帳號。而如若被告是想藉以吸引街坊的注意，又沒有可能不將事情說清楚，施官因而認為被告聲稱想表達及其帖文內容南轅北轍。

帖文提到玩大佢

施官另不相信，被告聲稱發佈帖文時沒有經過深思熟慮，因為他在帖文中清楚提及行動的時間、地點，又將可能使用的道具清晰道出，並稱要「玩大佢」，可見被告絕非沒有計劃。對於被告只未想到用什麼語氣或說話與街坊溝通，但又言只想講道理，施官指若這是事實，被告不會考慮帶刀等用具去掃蕩，直斥其說法不能自圓其說，不合理且違反邏輯，終拒絕接納被告口供。

認為被告明顯想威嚇聚賭人士

施官續指，觀乎涉案整個帖文，僅提及「掃蕩」不一定涉及暴力，但絕非如其所言是「掃下地、拖下地」，再加上帖文內提及「棍棒刀鋸我都有」，而這些用具均可作攻擊性武器，並稱「要一舖過玩大佢」，告誡街坊要「注意安全」、「唔好出事」，明顯是想指掃蕩時用作威嚇聚賭人士。而當被告將帖文正式發佈，只待街坊看到帖文，其行為已超越預備階段，已構成企圖刑事恐嚇，終裁定其罪成。

案件編號：TMCC1376/2021