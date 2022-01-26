涉披露警司游乃強受廉署調查　林卓廷辯稱為公眾利益　3罪成囚4月

民主黨前立法會議員林卓廷，被指在3個記者會上，披露721當晚帶隊搜查南邊圍村並稱無人持械的警司游乃強，受廉署調查，因而被控3項披露受查人身份罪，林卓廷自辯時指，披露為了讓公眾理解，游乃強被委派調查721的荒謬之處，認為涉公眾利益。裁判官今（26日）裁定林卓廷全部罪成，判林入獄4個月。



被告林卓廷（43歲）被控於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知或懷疑正有調查涉及《防止賄賂條例》的罪行正在進行，而向公眾披露受查人之身份，即游乃強，涉違反條例的第30條。

林在3個記者會上作披露

控方案情指，廉署於2019年7月23日就是否有警員在721事件中涉失當行為展開調查，由於林卓廷在事件中受傷，因此有邀請他以證人身份進行會面，會面結束後曾提醒林不可披露調查。林卓廷卻在3個記者會上，透露游乃強就公職人員行為失當被廉署調查，質疑他作為元朗事件的疑犯。

林辯稱為讓公眾了解荒謬之處

林卓廷自辯時解釋，721事件後，即使游疑「放生」白衣人，卻被委派調查721，有「自己人查自己人」之嫌，直指他披露游正受查，是為了「敲響警鐘」，讓公眾了解荒謬之處，及用輿論壓力望令警方收回成命，認為披露涉公眾利益。

案件編號：ESCC2789/2020

721元朗白衣人事件事發經過。(詳看下圖)