涉披露游乃強因721受查　林卓廷否認控罪受審　將爭議涉公眾利益

民主黨前立法會議員林卓廷，被指在3個記者會上，披露721當晚帶隊搜查南邊圍村並稱無人持械的警司游乃強，受廉署調查，因而被控3項披露受查人身份罪，林否認控罪，案件今日（1日）開審。辯方將會爭議涉案的披露只涉及公職人員行為失當罪，而罪行不包括在禁止披露的限制中，而且披露涉及公眾利益，對於控罪有合法辯解。



被告林卓廷（43歲）被控於2019年12月30日、本年1月21日及7月16日，明知或懷疑正有調查涉及《防止賄賂條例》的罪行正在進行，而向公眾披露受查人之身份，即游乃強，涉違反條例的第30條。

辯方指若涉案的披露受條例所涵括 將以公眾利益作合法辯解

辯方透露，他們將爭議在該3次記者會的披露，只涉及游乃強就公職人員行為失當被廉署調查，有關控罪屬普通法下的罪行，而非條例中提及的「第II部所訂罪行」，而辯方適時將會提及條例的立法原意，有否抵觸人權法。

若有關披露受條例所涵括，辯方將會提出披露涉及公眾利益及保護公眾，作為合法辯解。

廉署首席調查主任李景文指，廉署於2019年7月23日就是否有警員在721事件中涉失當行為展開調查，由於林卓廷在事件中受傷，因此後來邀請他以證人身分進行會面，會面結束後曾提醒他不可披露調查。

廉署首席調查主任李景文供稱，和林卓廷進行會面後，提醒他不可披露調查。(李慧娜攝)

廉署首席調查主任庭上透露 事件仍調查中

在盤問下，李承認廉署調查有兩個方向，包括是否有人涉貪或公職人員行為失當。辯方指出，林在會面後曾提出，公職人員行為失當罪並不受條例第30條的限制，但李否認說：「絕對無。」

他解釋，由於貪污調查與公職人員行為失當的調查，大部分內容會重疊，會涉及相同的人及事，若林曾說過有關說話，必會再提醒他不可進行披露，因為披露會影響調查。

他亦承認，721事件性質嚴重，引起高度的公眾關注，而當時廉署也收到投訴指有警署沒採取適當的執法行動，承認若事件涉及未有執法保護市民，將牽涉重大的公眾利益，而他承認事件仍在調查中。

案件編號：ESCC2789/2020