元朗721白衣人襲擊案　警方至今拘捕63人　林卓廷等7人案2023年審

前年721元朗站襲擊事件至今發生已兩年，警方至今一共拘捕63人，包括48名「白衣人」及15名「非白衣人」，事件中一共有15人被控暴動等罪，當中包括時任立法會議員林卓廷。「白衣人」陣營被控的8人案件已審結，當中7人罪成，分別被判囚3年判至7年；而涉林卓廷等7名被告的案件，則排期於2023年3月27日開審。



48名被捕的「白衣人」中，只有8人被起訴，他們被控暴動、傷人等罪，包括王志榮、黃英傑、林觀良、林啟明、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌和蔡立基，案件早前已審給，當中只有王志榮脫罪，其餘7人均要入獄。

各被告的角色及判刑情況。(詳看下圖及表)

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林卓廷當日接報後到元朗站了解情況，並直播當時情況，他去年亦被拘捕並與另外6人被控暴動等罪名。(網上影片截圖)

警方於去年拘捕15名「非白衣人」，當中有7人被控暴動，被告亦包括當日到場了解情況並直播現場情況的時任立法會議員林卓廷。案件早前在區域法院提訊時，辯方指林卓廷打算不認罪，案件已定於2023年3月27日開審。

該案7名被告分別為：林卓廷（43歲）、庾家豪（35歲，客戶服務員）、陳永晞（37歲，拒絕提供職業）、葉鑫昇（31歲，社工）、鄺浩林（26歲，廚房）、尹仲明（48歲，電器技工）和楊朗（26歲，無業）。眾人同被控一項暴動罪，指他們於去年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

事發經過。(詳看下圖)