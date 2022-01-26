黃偉綸料建造業工程年開支增至3000億　爭取今年提交精簡規劃草案

去年公布的《施政報告》提出一系列發展藍圖，包括開發北部都會區、增加土地和房屋供應等，有立法會議員關注當局如何推展相關基建項目，避免工程及建造業界「一時餓死，一時做死」情況。

發展局局長黃偉綸回覆指，預計未來政府及私人市場基本工程開支增至每年3000億元水平，會與建造業協會合作針對需求殷切的工種培訓更多新血；亦計劃今年第一季就精簡及加快規劃申請及收地等法定程序，就相關具體建議諮詢立法會，爭取今年內向提出修訂條例草案。



發展局局長黃偉綸預計，未來數年政府及私人市場基本工程開支增至每年3000億元水平。（資料圖片 / 余俊亮攝）

黃偉綸表示，發展局於2018年成立「精簡發展管制督導小組」，2020年進一步擴大督導小組的職權範圍，納入規劃及地政以外的審批部門，更全面檢視發展審批程序，正研究如何精簡及加快提出規劃申請、道路刊憲、收地等法定程序，包括精簡及縮短程序、避免重複處理性質相近的程序、同步進行可同步處理的程序，以及理順部份不合時宜、不清晰的安排，計劃今年首季就具體建議諮詢立法會，並爭取今年內向立法會提出修訂條例草案。

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正檢視未來5至10年人力需求

黃表示，建造業議會以往集中研究前線工友或技術人員的人力情況，現正進行包括專業人員的人力需求估算，檢視未來5至10年人力需求，期望今年第3季或之前有結果；又指會與議會合作針對需求殷切的工種，培訓更多新血，協助現職的半熟練工人提升技術成熟練工人，拓展行業晉升階梯，從而吸引及挽留人才。

他指出，會透過適當規劃，適時有序推展相關項目，又指過去數年基本工程開支維持每年700至800億元水平，預計相關開支在未來數年持續增長，達到每年超過1,000億元，連同私人市場，預計建造業整體工程量將增加至每年3,000億元水平。

他表示，會繼續留意建造業人手供求情況，以及採取科技及創新技術，進一步提升建造業生產力及承載力。他舉例說，利用「組裝合成」建築法的項目已增至70個，未來至少兩萬個公營房屋單位會採用有關技術，有助進一步減低組裝合成單位價格。

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