美食車告終　邱騰華︰去年60%場地零收入　有一架全年收入僅5萬元

政府日前公布，營運近5年的美食車計劃將於今年6月結束。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（26日）指，去年美食車總收入為396萬元，比2020年的115萬元增加逾2倍。

不過在13個場地中，有8個收入均為零，包括香港科學館、黃大仙廣場等。另外，去年只得7架美食車有營運，收入最高的一架去年收入達151萬元，惟收入最低的僅得5萬元。



邱騰華今日答覆立法會表示，美食車先導計劃經試行近5年，縱使當局為美食車的營運提供不同形式的支援，並多次作出調整和延展，例如發掘新營運地點、擴闊營運模式、大幅減低營運開支等，不過美食車作為旅遊推廣設施，其業務發展始終並不理想。當局指，2017年計劃開展時有15部美食車開業，惟目前計劃餘下12部美食車。

至於去年美食車收入方面，當局表示由去年10月至今年1月初，總收入達177萬元，重回2019年8月至12月的水平，不過比最高位2017年2月至6月錄得的892萬元，仍少80%。

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在去年，各個美食車場地收入共為396萬元，與2019年錄得的917萬元仍相距甚遠。當中以2020年新增的西九文化區場地總收入為最高，去年收入為260萬元，已佔總收入近66%。其次為香港迪士尼樂園，收入為120萬元；不過去年有約60%場地出現零收入，包括金紫荊廣場、中環海濱活動空間等。

疫情影響去年僅7架美食車有營運

另外，去年只得7架美食車有營運，當中收入最高的承辦商全年收入達151萬元，比未有疫情的2019最高的117萬元還要高；而收入最低美食車全年收入僅得5萬元。至於營辦商收入中位數則為67萬元。

當局又表示，在先導計劃結束後，營運者須分別向食物環境衞生署及運輸署交還食物製造廠牌照及特別用途車輛（流動食物處理車）的車輛牌照。如他們有意以其他形式繼續在飲食業經營，屬其商業決定，但營運者須按食物環境衞生署的規定申請適當牌照。