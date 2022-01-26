疫情｜增7宗源頭不明有來自疫區附近　72歲婦或大窩口買餸染疫

新冠肺炎第五波疫情繼續，本港今日(26日)共增107宗確診個案，本地感染佔100宗，葵涌邨累計334宗，另有7宗源頭不明個案，當中二人居於大窩口邨，及二人在機場工作外，其他人士居所分布全港多區；另外，有一名居於旺角勝利道1至3號的居民確診，鄰近有日前出現確診者的勝利道5號地盤，但病人未有進入有關地盤，未知個案有否關係。



此外，一名26歲，居於荃灣的男患者亦曾到過悅來坊，但他並沒有到過早前出現確診個案的Aeon，未知是否有關連。



大窩口邨富強樓累計有3宗確診個案，包括1月23日公布的源頭不明個案，大廈即晚圍封檢測。（廖雁雄攝）

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本港今日(26日)共增107宗確診個案，本地感染佔100宗，葵涌邨累計334宗，另有7宗源頭不明個案。不明源頭個案當中，兩人居於大窩口邨，其中72歲（#13623）的女患者為一名退休人士，居住在大窩口邨富強樓高座單位，但並非爆疫的2號及3號單位，日常會到大窩口近葵涌的街市、超市購物，未知是否因此感染、另一人在國泰城做安檢的37歲女士（#13620），她居於大窩口邨富逸樓，現時未能肯定感染是否因居所附近的個案有關，有待了解。

▼1.26 疫情記者會公布新增107宗確診個案▼



▼1.26 葵涌邨疫情未止 居民持續做檢測▼



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另外，有一名47歲居於旺角勝利道1號的男居民確診（#13592），居所位於鄰近日前確診的勝利道5號地盤，但病人未有進入有關地盤，未知個案有否關連。而一名26歲（#13566），居於荃灣的男患者亦曾到過悅來坊，但他並沒有到過早前出現確診個案的Aeon，未知與其他個案有否關係。

另外，一名67歲在機場中場客運大樓廁所工作的碧瑤清潔女職員確診（#13612），她主要在地下樓層工作，她在青衣宏福花園2座居住，現時要作出基因分析，了解是否與輸入個案有關或居住或生活有關。

此外，一名32歲太古城男保安員（#13612）確診，他居於土瓜灣炮仗街142-144B立基大廈居住，以及有居住馬鞍山烏溪沙邨40歲男子（# 13525）確診，正了解感染原因。