豪苑一座疫情擴大至F室單位　6至8樓居民需檢疫　疑屬Delta群組

黃大仙豪苑一座疫情今日（26日）擴大至F室單位，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，留意到大廈或因中間天井位置互相對住，再由空氣傳播。經視察後，將安排住6至8樓F室的居民接受檢疫，初步患者同屬Delta變異病毒株。



黃大仙豪苑一座日前曾出現3名確診或初步確診，患者全屬低層E單位，政府於24日視察環境後，懷疑出現垂直傳播，撤離全部E座向居民，今日再撤離6至8樓F室的居民。



黃大仙豪苑一座疫情蔓延至低層F室單位，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，早前連續數個E單位出現感染個案時，政府曾視察過環境，留意到大廈中間有一個天井，而單位則互相對著這個天井。因此決定6至8樓的F室單位居民都需要接受檢疫，認爲可能經空氣傳播有暴露風險，初步懷疑與之前I Love Rabbit購買倉鼠之Delta群組有關。

另外，較早前曾經提及有兩位在長沙灣工作的人士，在1月14日約中午1至2時，到過紅蔥頭餐廳吃飯。張竹君表示，留意到一位居豪苑一座5E室已確診的患者同事，曾與另一位初步陽性確診者，於相近的時段在紅蔥頭餐廳吃飯。換言之，張竹君指，目前有兩枱互不認識的食客確診，將會到場視察餐廳内環境，呼籲曾到訪紅蔥頭的食客應儘快做檢測。

紅蔥頭發現有2枱不相識的食客均出現確診個案，其中涉黃大仙豪苑一座Delta群組人士。（資料圖片）

早前（24日）黃大仙豪苑一座曾出現一共3人確診，全部同屬E單位，政府已安排所有E座向居民全部撤離。其中一名確診居住5E單位的26歲男住戶，調查發現他於12初曾到旺角通菜街I Love Rabbit購買倉鼠，帶來Delta病毒。他在1月15日出現病徵，例如咳、流鼻水及頭痛，並曾在1月18日及22日向私家醫生求醫。而他的同事亦中招，並驗出懷疑Delta病毒。

不過漁護署今日表示，經調查後證實，涉事倉鼠的檢測結果呈陰性。

張竹君認爲豪苑一座的安排是屬於風險管理，之前個案全部來自E室，明顯E單位的居民屬於高危，故需要安排撤離檢測，但現有機會傳過對面，與專家商討後決定將6至8樓E室居民都要檢測。