葵涌邨｜確診個案再破百　葵涌邨增58宗　疫情擴至環宇海灣、AEON

新冠病毒陽性個案連續4日破百，本港今日（26日）新增107宗確診個案，其中100宗為本地個案，7宗屬源頭不明，葵涌邨個案有58宗，逸葵樓佔45宗，連同初步陽性個案，累計全邨334人染疫，疫情並蔓延至部分染疫居民工作地點，出現小型爆發，包括萬寧葵涌貨倉、荃灣環宇海灣、荃灣悅來坊AEON等。



▼1.25 葵涌邨夏葵樓居民禁足隔離至1.29▼



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新增陽性個案中，截至下午2時，45宗個案居於逸葵樓及新增6個單位受影響，該大廈累計增至229人、共126個單位；而映葵樓新增8宗及2個單位，染疫個案增至71宗、共44個單位受影響；而雅葵樓及曉葵樓分別新增2宗個案。

葵涌邨個案蔓延出社區，並出現多宗小型爆發，其中萬寧葵涌貨倉新增一宗個案，累計增至4宗；荃灣環宇海灣保安群組，再新增一名居於逸葵樓的保安染疫，累計5名保安確診或初步確診。

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至於荃灣悅來坊AEON，累計個案增至5宗，包括文職、賣魚、美食閣廚房工、賣乾貨及保安，源頭來自該處上班的兩名逸葵樓居民，衛生防護中心建議暫時停業及大清洗，以及了解有多少密切接觸者；另有一名逸葵樓居民曾到訪四季餐廳、於飛亞食堂工作，該食堂出現小型爆發，再新增一宗確診個案。此外，在荃灣葵香園食品貿易公司有2、3宗個案，亦涉及在葵涌邨居住的工人。

張竹君擔心仍有隱形傳播鏈

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，留意到葵涌邨受影響單位跌至單位數，逸葵樓個案有下跌趨勢，但仍要觀察多數天，尤其是映葵樓，其他樓宇個案則未見有明顯升跌。但她指「葵涌邨涉及好多人，仲有密切接觸者，好多時一發現已經隔咗幾代，返轉頭先追到相關個案，每個人可能會返學返工行街食飯。Omicron傳播強，每個地方有機會傳播，擔心社區好多傳播鏈未檢測到，或市民都唔知道自己感染咗。」

房屋署指運送完確診者後 會加強電梯消毒

被問及封區對行動不便人士的檢測安排，房屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧表示，會安排職員協助，例如扶助或推輪椅到樓下檢測，如居民未能下樓，會安排檢測公司上門。他又指，會留意排隊檢測情況，如人龍太長，會通知居民稍遲一點才做檢測，「會透過上門、致電屋企，提示佢哋喺適當時間檢測，希望排隊情況有序、居民有充足空間排隊檢測。」

在清潔方面，陸子慧說，已安排承辦商清潔，呼籲市民在指定時間（即夜晚8至9時）把家居垃圾放在家門外，讓清潔工一次過清走。陸又指，會每日消毒電梯、扶手等，而清理垃圾及運送食物時間也不同，除非有特別需要須即時處理。如送走確診者，會加強尤其是電梯的清潔工作，減低交叉感染機會。