新冠疫苗｜一周3宗離世前14日曾接種疫苗死亡報告　涉2男1女長者

衞生署過去一周，共接獲3宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩名分別94歲及70歲的男子和一名91歲女子，但沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



截至1月23日的過去一星期，衞生署共接獲三宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩名分別94歲及70歲的男子和一名91歲女子。沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。三人均是接種科興疫苗，其中94歲男長者於1月16日死亡，患有高血壓、高血脂症及支氣管擴張症。70歲男士則於1月19日死亡，患有高血壓、高血脂症、慢性腎病及睡眠呼吸暫停綜合症。第三人為91歲女子，於1月22日死亡，患有慢性支氣管炎及大腸癌。

該署截至1月23日的過去一星期，亦接獲65宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內，接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會截至1月23日，亦已總結38宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯，八宗仍待取得更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

政府發言人指出，本港80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約30%，即該年齡層中有70%正處於高風險狀態，這是相當危險的信號，提醒仍未接種疫苗的市民，特別是長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應為自己健康着想盡早接種疫苗。

另外，過去一周沒有接獲涉及12至15歲青少年，在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。