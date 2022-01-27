封區檢測｜彩雲邨長波樓爆約20宗初陽　禁足令延長一日至周五早上

彩雲（一）邨疑出現爆發！政府於昨日（26日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告自昨日晚上8時半起限制在黃大仙區指明「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測。，發言人表示，在昨日圍封檢測行動中再發現初步陽性檢測個案，至今已錄得約20宗確診或初步陽性檢測個案，情況令人憂慮，因此，政府今日（27日）決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（28日）上午約7時完成此行動，即表示居民要被留家多一整天。



1月26日，彩雲邨長波樓封區檢測。(李澤彤攝)

▼1.26 葵涌邨晚上邨內仿如「空城」▼



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▼1.26 彩雲邨長波樓圍封檢測▼



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至今錄得約20宗確診或初步陽性 政府：具極高感染風險

發言人表示，彩雲（一）邨長波樓近日錄得確診個案，但在昨日的圍封檢測行動中再發現初步陽性檢測個案，至今已錄得約20宗確診或初步陽性檢測個案，情況令人憂慮，港府指，鑑於彩雲（一）邨長波樓具有極高感染風險，而將作出的限制與檢測宣告行動，延長至明日以免病毒進一步擴散。

要求受檢人士於今日指定時間接受檢測

政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於昨日及今日指定時間接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。受檢人士必須按政府人員的指示留在處所內，以減少交叉感染的風險。另外，政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣，由於涉及變異病毒株以及考慮到相關感染風險，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

為維持「受限區域」內的公共和緊急服務，政府及相關工作人員，包括醫院管理局醫務及其他人員、政府檢測承辦商、清潔承辦商等，可在提供其個人資料、聯絡方法及遵從有關感染防控，包括在離開「受限區域」前，進行檢測但無須等候結果等指示下，獲准許進入及離開「受限區域」。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。