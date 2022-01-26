封區檢測｜彩雲邨長波樓、東涌藍天海岸圍封　多位住客涉變異病毒

政府今晚（26日）公佈晚上自8時及8時30分起，分別就彩雲（一）邨長波樓、及東涌藍天海岸3期影岸．紅A座進行圍封。目標明早7時完成所有行動。由於兩座大廈都分別涉及不同群組的變異病毒株個案。所有居民都需留在其處所内，直到「受限區域」已識別人士完成檢測才可離開。



衛生署今日於疫情記者會上指，早前發現象山邨地盤群組，有個案居東涌藍天海岸或附近樓宇，另有部分年幼患者曾到過附近一個圓型露天廣場踢波、玩耍，涉及30多人；另外，彩雲(一)邨長波樓一名保安、及兩名住戶亦確診。



衛生署今（26日）發現有多個個案曾經到過東涌藍天海岸玩耍、踢球，故晚上實施圍封檢測。（香港興業網頁圖片）

政府今（26日）公告晚上8時圍封藍天海岸3期影岸．紅A座（第7座），預明早7時完成所有居民之檢測。

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午八時起限制在東涌指明「受限區域」（即東涌海濱路12號藍天海岸3期影岸．紅A座（第7座））內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

▼1.26 疫情記者會公布新增107宗確診個案▼



張竹君指，象山邨地盤群組有個案居東涌藍天海岸或附近樓宇，部分群組的年幼患者曾到過附近一個圓型露天廣場踢球、玩耍，涉及30多人，未必互相相識。據知，目前已有5名患者到過該處，故認爲個案之間有關連。

根據強制檢測公告，任何於本月20日至26日期間，間曾身處東涌藍天海岸3期影岸．紅A座內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在1月28日或之前接受強制檢測。由於涉及Delta變異病毒株以及考慮到相關感染風險，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

彩雲（一）邨長波樓居民圍封強檢

另外，政府再公佈，自晚上8時半起，限制黃大仙區指明「受限區域」（即彩雲（一）邨長波樓）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

政府呼籲，根據強制檢測公告，任何曾在1月18日至26日期間，曾經到過彩雲（一）邨長波樓内過兩小時的人士，亦必須在1月28日或之前接受強制檢測。與涉及變異病毒株的初步確診個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天，翌日起計的第2、3、4及7日進行強制檢測。

1月26日晚，彩雲邨長波樓封區檢測。(李澤彤攝)

政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。目標在明日（27日）早上7時完成所有行動。