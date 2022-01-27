疫情．1.27｜政府預告推「疫苗通行證」　涵蓋「所有室內場所」

Omicron與Delta夾擊未停，今日新增164宗個案，創疫情爆發以來新高，其中12宗個案源頭不明，分布多區。行政長官林鄭月娥今日（27日）下午5時30分會見傳媒，公布最新防疫安排。

另外，原本今日早上完成圍封的彩雲(一)邨長波樓，因暫共錄得逾20宗初陽，政府宣布鑑於長波樓具有極高感染風險，決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（28日）上午約7時完成圍封。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅及衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午匯報最新疫情。

今日疫情重點

．新增 164 宗陽性個案

．增12宗源頭不明

．累計逾30宗個案仍未找到源頭

．增逾100宗初步確診



【23:40】警方公布，再多兩名警員初步確診，分別於警察總部工作及駐守機場警區，兩人最後工作日分別是1月21日及22日。他們兩人都是居於圍封禁足的葵涌邨夏葵樓。

兩名警員初步確診 駐警察總部及機場警區 均居爆疫夏葵樓

【22:00】政府晚上十時起限制在黃大仙指明「受限區域」（即黃大仙龍翔道120號新光中心第一座及第二座）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府發言人表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【20:40】房屋署表示，一名合約物業服務主染疫，其辦公室位於牛池灣房屋署彩雲（一）邨辦事處（屋邨辦事處）。她最後一天在辦公室上班的日期是1月25日。她最近在屋邨辦事處工作時，並沒有與公眾人士接觸。她曾於1月21日協助葵涌邨逸葵樓「受限區域」的限制與檢測宣告工作，並已按照衞生防護中心的指引妥善佩帶及卸除個人防護裝備。她自行在1月22、23及25日接受病毒檢測。首兩次檢測結果均為陰性。她於1月26日收到檢測結果，證實其1月25日之檢測樣本呈初步陽性反應。

房屋署已建議有關辦公室的所有職員接受病毒檢測及在家工作，該屋邨辦事處已按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒。

疫苗通行證｜豁免限兩原因 最長僅180日有效 處所有程式掃針卡

1月27日，圍封觀塘安順大廈



+ 7

【20:33】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上8時30分起限制在葵芳指明「受限區域」（即葵芳葵義路12-20號新葵芳花園C座）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府發言人表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案 ，初步涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【20:30】路政署表示，一名路燈部工程監工確診，正在醫院接受治療。該名工程監工於筲箕灣工地辦事處工作。他最近一次上班日期為1月25日。他早前因其居住大廈被納入強制檢測公告的指明地方，而須接受強制檢測，並於昨日獲通知初步確診。

翻查資料，衞生防護中心在疫情記者會提到，一名路政署監工確診未知感染源頭。

【20:16】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮與政府專家視察完雅葵樓後，指09室單位有垂直傳播，相關單位住戶要撤離。此外，葵馥苑安葵閣08室亦疑有垂直傳播，12至14樓08室住戶亦要撤離。

葵涌邨雅葵樓9室全部撤走、葵馥苑安葵閣12至14樓8室住戶須隔離

1月27日，彩雲邨長波樓部份住戶撤離



+ 26

洪門宴｜林鄭：爭取周一或之前公布處置方案 拒評撤換徐英偉報道

【18:25】社會關注政府對包括徐英偉等出席「洪門宴」官員的調查結果及懲罰安排，林鄭月娥稱，爭取農曆新年前一併交代，而下周一（31日）是假期前最後一個工作天，該天是她的目標。

▼1.17民政事務局局長徐英偉完成檢疫14日離開竹篙灣檢中心▼



+ 7

【18:09】被問到何時公布競選連任，林鄭月娥在記者會回應：我每一天都在抗疫，沒想其他事情。

【18:04】林鄭強調，政府會在農曆年期間總動員抗疫，呼籲已退休公務員協助，提升檢測量，已聯絡多間承辦商，冀一至兩周內提升每日10萬的檢測量至更高水平。

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



+ 2

疫苗通行證｜安心出行更新 藍紅兩色辨打針市民 附計時器防截圖

疫苗通行證｜林鄭：將涵蓋所有室內處所 安心出行結合接種紀錄

【17:59】林鄭指，提升疫苗接種率是我們的出路，早前公布由2月24日起會大幅度擴展疫苗氣泡，現正名為「疫苗通行證」，詳情再公布，但今日先透露會通過修定599F，擴大表列處所，進入前要出行「疫苗通行證」。

+ 1

疫苗通行證｜林鄭預告無打針長者申院舍將不受理 冀接種率達九成

【17:57】行政長官林鄭月娥下午表示，本港目前疫情仍然嚴峻，將會大規模擴展疫苗氣泡，現正名為「疫苗通行證」。另外，會向8萬多住安老院或殘疾院舍的長者，經醫生評估及本人的意願下，會幫其接種疫苗打針。林鄭月娥指，現時期望將全港第一針接種率目標訂在90%作為路線圖，並以此基礎考慮調整各項社交距離措施。

▼1.27 特首林鄭月娥公布應對疫情措施▼



+ 5

禁堂食｜社交距離措施延長多兩周至2.17 全港學校停課至2.21

【17:55】林鄭月娥宣布，社交距離措施無法微調，並要延長兩周至2月17日，學校停面授課至2.21。

▼1.11政府宣布最遲1.14起停課▼



+ 1

【17:52】林鄭月娥宣布，經評估後，葵涌邨逸葵樓個案已顯著下降，如期於明早解除圍封，映葵樓及夏葵樓如無突變，周六亦會如期解封。解封前，房署會在公用地方大消毒。

▼1.27 葵涌邨居民續按規定做檢測▼



+ 4

729529 疫情｜林鄭月娥：大爆發隨時在社區發生 兩大群組最「棘手」

【17:44】林鄭月娥形容此波疫情有兩源頭頗棘手，發別是葵涌邨可能有超級傳播者在邨內多幢大廈處遊走，加上Omicron傳播性強，致邨內有鎮大爆發；另一源頭為進口倉鼠，她指不知仍有多少人仍飼養，但感激忍痛交出倉鼠的市民。

【17:35】行政長官林鄭月娥見傳媒，再次沒有戴上口罩的她指本港目前疫情仍然很嚴峻，甚至由大規模社區爆發 引致的幾何級個案上升，隨時會在香港發生。

【17:00】雅葵樓懷疑有垂直傳播，涉及3個單位均為09室單位，當局將往視察研究是否需要撤離，而同位處葵涌邨的葵馥苑安葵閣也有３個單位受影響，當中２個單位為08室，正調查是否有關連。

雅葵樓、葵馥苑安葵閣再有新個案 疑爆垂直傳播 或撤部份居民

【16:57】徐樂堅指，長波樓昨日發現18個案，涉及的單位發現有群集性，即對上對下單位有確診，去到天台亦有傳播，結構性令有垂直及橫向傳播。

新冠肺炎｜醫管局計劃再開亞博兩館 呼籲私家醫護加入兼職抗疫

【16:45】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，一直監察疫情，因應疫情加速，除現有級別設施外，未來要有更多社區治療設施接收輕症或康復中病人，而除已動用亞博8號及10號館，亦將準備重啟亞博9及11號展館，提供多500病床。她指，要加開病床就更多醫護，特別是護士照顧病人，已開始招聘兼職人手提供培訓，呼籲退休/非全職/私營市場護士加入。

+ 5

再有12宗無源頭感染個案 3學生確診近日仍有上課 一人感染Delta

【16:41】今日增164宗個案，12宗未有源頭，包括一名18歲學生疑染Delta，在九龍城獻主會聖母院書院就讀。

【16:40】環境保護署副署長徐浩光透露，全港多區呈污水陽性個案，意味好多地區傳播風險升高，當中，黃大仙區污水樣本同時存在Delta及Omicron病毒，而區內其中的垂直傳播係涉u型喉管乾，市民忘記倒水。

【16:35】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指本港現有2大群組，涉Omicron及Delta，目前有逾30宗個案未找到源頭，社區上有數十條傳播鏈，爆發風險高。

▼1月27日強制檢測名單▼



+ 3

▼1.26 葵涌邨晚上邨內仿如「空城」▼



+ 17

【14:29】長波樓新增18宗初陽，大廈共22宗個案分布16單位，當中涉不同樓層及座向。袁國勇指，樓宇有垂直及橫向傳播，長波樓要整座圍封禁足，圍封日數再訂。

彩雲邨長波樓至少22人染疫 涉垂直及橫向傳播 部份單位撤離

【14:27】袁國勇指，黃大仙豪苑養倉鼠確診者的母親，於長波樓當保安，疑由她傳染長波樓，由於保安員一同用膳，彩雲邨所有保安亦要強檢。

【13:08】最新消息指葵涌邨今日增40宗初步確診，至少3幢樓宇有個案，當中仍正圍封的逸葵樓新個案或達30宗。

外傭檢疫｜奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店加入 沙田萬怡3.8起加$200

【12:00】勞工處宣布，由二月六日及三月一日起，分別增設奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店為指定檢疫設施，提供額外合共491個房間，供來港工作外傭作檢疫用途。指定檢疫設施的房間總數將增至2,779間。至於現時提供500個房間作外傭檢疫用途的香港沙田萬怡酒店，仍將提供同樣房間數目，但收費將於三月八日起作出調整。

現時提供500個房間作外傭檢疫用途的香港沙田萬怡酒店，仍將提供同樣房間數目，但收費將於3月8日起將加價200元至每晚850元。（資料圖片 / 鄧詠中攝）

【11:39】消息稱，葵涌邨疫情持續，今日再增至少10宗初步確診，涉及3幢樓宇，當中逸葵樓佔9宗。

▼1.26 彩雲邨長波樓圍封檢測▼



+ 4

封區檢測｜彩雲邨長波樓爆約20宗初陽 禁足令延長一日至周五早上

【11:33】彩雲(一)邨長波樓圍封強檢行動今日早上約7時完成，但政府宣布，決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（28日）上午約7時完成此行動。受檢人士須在其處所等候，期間按指定安排進行檢測，即連同昨日在本次宣告行動下進行的檢測一共兩次檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測

政府發言人表示，彩雲（一）邨長波樓近日錄得確診個案，並在昨日圍封檢測行動中再發現初步陽性檢測個案，至今已錄得約20宗確診或初步陽性檢測個案，情況令人憂慮。鑑於彩雲（一）邨長波樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，故把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至明日，以免病毒進一步擴散。

【10:58】東涌藍天海岸3期影岸．紅A座因出現變種病毒患者而於昨晚被圍封強制檢測。政府宣布執法行動在今日上午約9時30分完結，共檢查了約120名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

葵涌邨｜夏葵樓居民稱因圍封被解僱 僱主美孚多多：員工表現問題

【10:28】本港爆發第五波疫情，葵涌邨超過300多人確診，多棟大廈遭圍封強檢。有居於被圍封禁足的夏葵樓居民向《香港01》投訴，突遭工作7年、以手造鳥結糖聞名的美孚多多麵包店（Door Door Bakery）以「不適合」為由即時解僱，她強調7年來並無犯下大錯，質疑餅店因她無法上班而無理解僱，她已向勞工處求助，追討約6萬元的代通知金、遣散費及長期服務金等。

多多麵包店在Facebook發聲明，否認因員工被禁足隔離而作出解僱，「近日都關注同事離職一事，重申只因個別員工表現問題，並不因禁足導致」，「本店為因此事故而被評為無良僱主，真真正正心感無奈……亦心痛為何一面之詞即可定性事件。」

居住葵涌邨夏葵樓的陳小姐指，在大廈圍封當日遭美孚多多麵包店（Door Door Bakery）解僱。（多多麵包店FB圖片）

封區檢測｜東涌藍天海岸3期影岸．紅A座完成強檢 無人確診

【07:14】因應多宗新冠肺炎初步確診個案，政府昨晚圍封彩雲邨長波樓和東涌藍天海岸3期影岸．紅A座（第7座）檢測。當局今早宣布，藍天海岸3期影岸．紅A座（第7座）無發現確診個案。

下一個葵涌邨？7地區污水樣本檢測呈陽性 隱性患者未現形

【04:17】政府今日（27日）凌晨公布，在葵涌、油塘、柴灣及馬鞍山部份樓宇的污水渠，採集到檢測對新冠病毒呈陽性的樣本，並指內含一定病毒量，故引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定期間曾身處有關指明地方的人士接受檢測。連同早前已發現污水的慈雲山三邨、大埔林村、東涌北一帶，總共有7個區地有隱形患者，會成為下一個葵涌邨？

民政事務總署早前宣布，將於全港18區向有需要居民派發新冠病毒快速測試套裝。政府今日（27日）發聲明，表示將會由今日起向慈正邨以及鄰近的三個屋邨（即慈樂邨、慈民邨和慈康邨）的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測。

▼1.26 葵涌邨商場及街市成無人之城▼



+ 3

強制檢測｜37處上榜 包括龍城冰室、IFC2期和多幢污水呈陽性大廈

【04:20】本港昨日（26日）新增107宗新冠病毒確診個案，其中100宗屬本地個案，包括7宗源頭不明。政府今晨將37個指明地方納入強制檢測公告，其中21個地方涉及四宗本地／與本地個案有關的個案、七宗與輸入個案有關的個案，以及八宗初步陽性檢測個案，包括新界南總區警察總部10樓、旺角龍城冰室、鑽石山荷里活廣場2樓HOKO Farm、IFC二期30樓和東涌藍天海岸影岸‧紅B座等住宅區。

鑽石山荷里活廣場HOKO Farm。（HOKO Farm FB專頁）

確診大廈｜荃灣區增4住宅有住客染疫 駿洋邨入伙後首有患者居住

【00:34】新冠疫情蔓延，衛生署公布最新確診者大廈名單，患者遍布全港多區，爆疫的葵涌邨5棟大廈上榜，黃大仙豪苑1座再有確診個案。而彩雲邨長波樓，東涌藍天海岸影岸·紅A座及B座都有確診個案，被當局納入圍封強檢。近日荃灣區疫情亦受關注，昌寧大廈、平愛大廈、錦豐園1座及荃灣花園吉祥閣都有患者。

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▼1月26日，政府派員到西九龍中心紅蔥頭餐廳採集環境樣本。▼



+ 7

▼1月26日，東涌藍天海岸3期影岸．紅A座圍封。▼



▼1月26日，葵涌邨疫情持續擴大，邨内有多棟大廈繼續圍封強檢。▼



+ 9

葵涌邨佔地廣，約5幢為一圈，約分3大範圍。（地理資訊地圖）

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

