警隊年結｜去年電騙案涉逾8億元　40%受害人高學歷　強姦案增23%

警務處今日（27日）舉行年度回顧記者會。警務處處長蕭澤頤交代2021年罪案情況，整體罪案共64,428宗，較2020年微升1.9%%，增加了1,196宗；暴力罪案有9,587宗，增2.1%。破案率回升至38.5%。主要是詐騙案增加3,600多宗。



蕭澤頤指，電話騙案損失金額增40%至8.1億元，受害人趨年輕化，40%受害人介乎18歲至40歲，以及有40%受害人擁有大專或以上學歷。風化案同樣增加，去年強姦案按年增加23%至79宗，而當中只有1宗涉及陌生人，約40%涉及16歲以下受害人。



投資騙案涉損失最多 總共33億

蕭澤頤指，去年有19,249宗詐騙案，升幅達23.8%，逾七成與網上騙案有關，近兩年已增近萬宗。升幅主要來自1,743宗援交騙案、1,659宗網上情緣騙案、1,511宗投資騙案及1,063宗網上求職騙案，錄得80%至350%的升幅不等。

其中1宗網上情緣騙案，騙徒假扮金融才子，受害人誤信噓寒問暖攻勢及甜言蜜語，在未相見下墮入愛河，被騙轉款1,800萬元；投資騙案涉及損失最多，超過33億元，當中有5宗被偵破，涉逾20億元。

電話騙案減少 涉及金額反增40%

電話騙案雖減少53宗，但涉及損失金額增40%至8.1億元，單一損失金額最高個案涉2.5億元，是最高紀錄。受害人亦趨年輕化，主要介乎18歲至40歲，佔48%。而40%受害人擁有大專或以上學歷，亦是最大的受害群組，涉及教育界、法律界從業員，「騙徒編造嘅謊言聽起嚟疑幻似真，就算係年青、高學歷嘅專業人士呢，只要稍有疏忽，或者唔夠冷靜呢，一樣係好容易受騙。」

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79宗強姦案中78宗犯人不是陌生

性罪行方面，去年有79宗強姦案，較前年增加23%，只有1宗涉及陌生人，約40%涉及16歲以下受害人。非禮案增50%有1018宗，約30%涉及16歲以下受害人。40宗是受害人在網上認識疑犯後被性侵犯，較2020年上升29%。