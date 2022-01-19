警隊2021/22年度錄5706個空缺　按年度增8%　去年招聘542人

香港警隊正值退休潮，前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國向保安局提出質詢，關注警隊人手。保安局局長鄧炳強今日（19日）書面回覆，指警隊2021/22年度有5,706個職位空缺，較上年度上升8%，員佐級及督察級分別有5,187及484個空缺，警方暫時已招聘423名員佐級人員及119名督察級人員。



保安局局長鄧炳強今日（19日）書面回覆，指警隊2021/22年度有5,706個職位空缺。（歐嘉樂攝）

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保安局局長鄧炳強書面回覆立法會議員質詢時指出，2021/22年度（截至去年12月31日）警隊有5,706個職位空缺，較2020/21年度的5,258個增8.5%，當中員佐級、督察級及憲委級分別有5,187、484及35個職位空缺。警方2021/22年度目標招聘1,545人，暫時已聘用423名員佐級人員及119名督察級人員。

保安局又指，公務員事務局早前推出「選擇延遲退休方案」，選擇延遲退休警務人員的退休年齡會被調至60歲，警隊去年2月推出「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，讓2000年6月1日前入職政府的非首長級警務人員延長服務至60歲，估算未來十數年間可挽留超過1.7萬多名警員。

保安局續指，香港輔助警察隊在過去三個年度，人手編制維持在4,501人，但每日平均指派人數，則因應行動需要有所上升，由2019/20年度平均每日指派約560人，增至2021/22年度約710人。