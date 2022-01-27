外傭檢疫｜奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店加入　沙田萬怡3.8起加$200

勞工處今日（27日）宣布，由2月6日及3月1日起，分別增設奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店為指定檢疫設施，提供額外合共491個房間，供來港工作的外籍家庭傭工作檢疫用途，令指定檢疫設施的房間總數將增至2,779間。

至於現時提供500個房間作外傭檢疫用途的香港沙田萬怡酒店，維持提供500間房，但收費將於3月8日起加價200元至每晚850元。



現時提供500個房間作外傭檢疫用途的香港沙田萬怡酒店，仍將提供同樣房間數目，但收費將於3月8日起將加價200元至每晚850元。（資料圖片 / 鄧詠中攝）

土瓜灣奧斯酒店2月4日開放網上預約 每晚650元

位於土瓜灣的奧斯酒店，將於2月4日上午十時起開放網上預約，外傭可於2月6日起安排入住，房間每晚收費（包括三餐膳食及所有費用）為650元，共提供151間房。

富薈馬頭圍酒店每晚收費750元 提供340間房

富薈馬頭圍酒店則最早2月9日上午十時起開放網上預約，最快3月1日可入住，每晚收費750元，共提供340間房。

外傭檢疫房間總數將增至2,779間

加入兩酒店後，指定檢疫設施的房間總數將增至2,779間。勞工處發言人表示，政府明白本地家庭對外傭的需求，但本地疫情出現急劇變化，須堅守外防輸入的政策。政府會在考慮環球及本地疫情後，檢視可否進一步增加指定檢疫設施的數目，酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂的房間數目。

僱主及職業介紹所須以入住外傭的有效護照上之姓名作實名登記，而已預約的房間不可轉讓；以其他人士或機構名稱預訂的申請將不獲處理。在預訂房間時，訂房人士須備妥外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄。待酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約房間程序。外傭入住設施時，須提供上述文件以供查核。