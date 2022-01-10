外傭檢疫｜青衣華逸酒店加推150房　房價加50元　僱主明早可搶房

外傭檢疫設施供不應求，勞工處今日（10日）宣布2月1日起，青衣華逸酒店將額外加推150個房間，作外傭檢疫用途，亦即該酒店的外傭檢疫房間將增至650間，但每晚房價將增加50元，至700元一晚。外傭僱主和職業介紹所明日（11日）上午10時起，可在酒店的網上預約系統預訂房間。



（華逸酒店網頁圖片）

勞工處表示，2月1日起，華逸酒店將提供額外150個房間作外籍家庭傭工檢疫用途該，連同現時已用作外傭檢疫的400個房間，總檢疫房間增至650間，但屆時房價將由現時的650元，增至700元一晚，價錢已包括一日三餐膳食和所有費用。

外傭僱主和職業介紹所明早10時起，可在酒店的網上預約系統預訂房間，酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間數目。勞工處重申，明白本地家庭對外傭的需求，然而本地疫情出現急劇變化，仍須堅守外防輸入的政策，在考慮環球及本地疫情後，將會檢視可否進一步增加指定檢疫設施的數目。

▼10.25青衣華逸酒店預約情況▼



僱主及職業介紹所須以入住外傭的有效護照上之姓名作實名登記，而已預約的房間不可轉讓。以其他人士或機構名稱預訂的申請將不獲處理。在預訂房間時，訂房人士須備妥外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄。待酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約房間程序。外傭入住設施時，須提供上述文件以供查核。

僱主及職業介紹所在安排外傭來港時，須查詢飛機航班資料並預留足夠時間準備所需文件及辦理程序。如外傭在來港前確診，或因航空公司修改╱取消航班，又或受封城影響，因而須修改或取消房間預訂，並能於入住日前提交相關證明文件，訂房人士可獲退回已繳交的費用。如外傭未有指定檢疫設施的訂房確認通知書，會被禁止登機前往香港，或可能在抵港後被拒絕入境。

▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



入住指定檢疫設施的安排適用於在與香港就認可疫苗接種紀錄達成認可協議的地區，包括孟加拉、柬埔寨、印度、印度尼西亞、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡等，已完成疫苗接種的外傭。

▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼

