豪苑養倉鼠染疫男　母親長波樓做保安　或成為大廈爆疫源頭

本港第五波疫情嚴重，「寵物店群組」疑再擴大。彩雲(一)邨長波樓今日（27日）新增18宗初步陽性個案，大廈暫累計錄得22宗個案。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指，黃大仙豪苑E座一名26歲男子飼養倉鼠，其後確實染疫，而其母親正是在長波樓任職保安，故有理由相信此病例引起長波樓的22宗個案。他又指，由於養倉鼠男子母親會到控制室用膳，因此全邨保安亦須強檢。



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衞生防護中心指，長波樓暫新增18宗初步陽性，換言之大廈內累計有22宗個案，分佈16個單位，當中涉不同樓層及座向。長波樓爆疫源頭疑為「寵物店群組」，袁國勇巡視長波樓後指，在豪苑E座養倉鼠並確診的男病人，其母親在長波樓任職保安，「有理由相信佢引起呢22宗（長波樓）個案。」

翻查資料，該名養倉鼠確診男病人26歲，住在豪苑5E室，並報稱在12月初，曾在旺角通菜街160號I Love Rabbit購買倉鼠。他在1月15日出現病徵，例如咳、流鼻水及頭痛，並曾在1月18日及22日向私家醫生求醫。及後因應大廈須強檢，他在1月23日在社區檢測中心檢測，之後結果呈初步陽性，CT值34，代表病毒量極低。

不過漁護署日前公布，該倉鼠對新冠病毒測試呈陰性反應。惟飼主拒絕漁護署為倉鼠檢測抗體。