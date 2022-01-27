疫情．總覽｜確診宗數再破百病毒殺入更多區　政府料高峰期已過？

已淪為「疫區」的葵涌邨，截至周三（26日）繼續有數以十計居民成為新患者。不過，衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到，現時見到「數字開始向下」，希望今波疫情已過高峰，但認為仍要觀察多一段時間，其中逸葵樓新增個案數字正在下降，反而映葵樓要再觀察，至於邨內其他樓宇則平穩。她又坦言，葵涌邨居民多，發現時病毒傳播可能已「隔幾代」，期間患者可能返學、返工、行街、食飯，擔心社區有很多隱形傳播鏈，呼籲市民盡量接受檢測。

此外，再多兩名警員初步確診，分別是駐守新界南總區機動部隊男警，及駐守秀茂坪警區情報組的女警員，兩人最後一日上班日為本月21日及23日。



1月26日，葵涌邨入夜後如「空城」



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本港截至周三（26日），疫情仍未有受控跡象，單日再新增107宗確診個案，本地感染個案佔100宗，而葵涌邨亦累計334宗個案。

不過，張竹君在疫情記者會指出，葵涌邨周三新增58宗個案，數字有回落趨勢，「希望今波疫情已過高峰」。但她亦明言要繼續觀察，因為逸葵樓新增個案數字雖然正在下降，但映葵樓仍要再觀察，因為個案數字似乎未能壓低。

憂社區仍有多條傳播鏈

而事實上，政府傍晚時分亦公布，原來周四(27日)便解封不再禁足的映葵樓，亦與逸葵樓一樣要「加監」兩天，最快周六早上才會解封。至於邨內其他樓宇無明顯上升或下降，但葵涌邨居民多，發現時病毒傳播可能已「隔幾代」，之後才追蹤到相關個案，期間患者可能在社區遊走，擔心社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民盡量接受檢測。

值得注意是，周三再新增7宗未知源頭個案，當中二人居於大窩口邨，另有兩人在機場工作外，其他人士則分布全港多區，有一名居於旺角勝利道1至3號的居民確診，鄰近有日前出現確診者的勝利道5號地盤，但病人未有進入有關地盤，未知個案有否關係。

此外，一名26歲，居於荃灣的男患者亦曾到過悅來坊，但他並沒有到過早前出現確診個案幾宗個案的Aeon，未知是否有關連。此外，一名32歲太古城男保安員（#13612）確診，他居於土瓜灣炮仗街142-144B立基大廈居住，以及有居住馬鞍山烏溪沙邨40歲男子（# 13525）確診，當局仍在了解感染原因。

▼東涌藍天海岸3期影岸．紅A座圍封，大廈內有數名住客染變種病毒▼



1月26日，彩雲邨長波樓封區檢測



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而本港再有餐廳懷疑有傳播，位於西九龍中心的紅蔥頭餐廳，有兩枱互不認識的食客確診，其中一人涉及黃大仙豪苑一座5E室確診患者的同事。當局其後於黃昏派員到餐廳視察，包括測試冷氣通風量、現場空氣流動等。張竹君指，由於餐廳有兩枱互不認識的食客確診，將會派員到場視察餐廳内環境，並呼籲曾到訪紅蔥頭的食客應儘快做檢測。

▼1.26 疫情記者會公布新增107宗確診個案▼



▼1.26 西九龍中心紅葱頭餐廳 有食客出現確診個案 衛生署到場採樣▼



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▼1.26 彩雲(一)邨長波樓 出現一名保安、兩名住戶確診 居民檢測情況▼



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▼1.26 葵涌邨疫情未止 居民持續做檢測▼



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▼1.26 葵涌邨居民檢測情況▼

