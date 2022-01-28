新冠肺炎｜醫管局料聘400兼職護士亞博工作　對延遲送物資致歉

本港新冠肺炎疫情嚴峻，每日入院人數眾多。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（28日）指，醫管局積極準備重啟亞博第9及11號館，額外提供共500張病床接收患者。他又稱，現時在各間醫院已啟用的1,200張隔離病床，如入院人數再增加，下一步將啟用600張二線隔離病床，並考慮再加開亞博場館。

人手方面，醫院管理局總護理行政經理潘恩榮則指，現時有約200名全職和約80名兼職護士，在亞博和北大嶼感染控制中心工作，醫管局希望招募多400名兼職護士協助亞博重啟更多場館。對於有病人投訴醫管局人手不足，導致家人送的物資遲遲未到手，潘恩榮向病人致歉，「都唔好意思啦，因為都好多個案，可能時間耽誤咗，不過會盡量作出安排。」



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李立業及潘恩榮今日接受港台節目《千禧年代》訪問。李立業指，現時疫情嚴峻，近日每日有過百宗入院個案，大部份病人前往北大嶼山感染控制中心，但如患者年紀大，或兩邊肺有問題則要直接入院。他又稱，因要等變種病毒報告，「都有少少棘手。」

年輕病人將於亞博場館接受治療

醫管局正重啟亞博場館，李強調現時硬件已齊備，預料主要接收年輕病人，直接在亞博進行登記住院及接收治療程序。

他又指，如入院入數進一步增加，下一步將啟用聯網內二線隔離病床，現時已積極預備。他估計，連同北大嶼山醫院、亞博館及各間醫院病床，醫管局合共可提供3,500至3,700張病床，供新冠肺炎病人治療用，而目前則有662名病人留院。

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北大嶼感染控制中心被指人手不足 潘恩榮︰都唔好意思啦，因為都好多個案

至於人手方面，潘恩榮指現時有約200位全職和約80名兼職護士，在亞博和北大嶼感染控制中心工作，希望可在重開亞博第9及11號館「保留實力」，並不想影響醫院現時服務，故計劃招聘更多兼職護士。他指目標是招募多400位兼職護士，「退休、未有工作都歡迎加入，多多益善」。而昨日（27日）亦有80名多護士進行培訓，料今日可投入服務，

不過有病人投訴北大嶼感染控制中心人手不足。潘解釋每日有過百宗新症入院，處理治療、入院、出院手續非常忙碌，醫管局歡迎家人送物資，亦會作出安排，「不過都唔好意思啦，因為都好多個案，可能時間耽誤咗，不過會盡量作出安排。」