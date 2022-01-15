上水、小西灣及梨木樹增3個流動接種點　醫管局11門診轉打復必泰

特首林鄭月娥昨（14日）公佈，延長禁晚市堂食及關閉表列處所等防疫措施14天，至下月3日。如之後無明顯爆發，將於2月4日年初四，提早以「疫苗氣泡」為基礎，放寬限制。

港府表示，今（15日）起將陸續新增三個流動接種站，分別位於上水、小西灣及梨木樹。市民可於流動接種站，接種第一劑、第二劑或第三劑疫苗。



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政府公佈新增多3個流動疫苗接種站，將於今日起一連三日（15至17日）提供額外復必泰接種服務。其中以接種車形式運作的流動站，今日先會停泊於小西灣邨瑞隆樓對出空地，之後周日(16日)和下周一(17日)會改停泊在荃灣梨木樹邨梨木樹社區會堂對出空地。

另外一種是以貨櫃形式運作的接種站，將會設於上水清河邨清澤樓對出空地，會於明日起兩日（16及17日）開始服務。

流動接種站朝十晚五開放

港府表示，市民可利用流動站接種第一劑、第二劑或第三劑疫苗。流動接種站開放時間為上午十時至下午五時，而最後即場報名時間為下午四時三十分。

公務員事務局局長聶德權今到深水埗楓樹街遊樂場，視察新冠疫苗流動接種站的運作，了解市民對流動接種站的意見，並感謝醫護及行政支援人員致力為市民提供服務。昨日超過一千人在該地點透過流動站接種復必泰疫苗。他指，政府會繼續增加新冠疫苗接種點和接種量，回應市民對接種疫苗需求，藉此加快疫苗接種速度，為本港社區建立保護屏障。

聶續說，現時接種新冠疫苗的途徑比以前多，本月內會增加四個社區疫苗接種中心，即教育局九龍塘教育服務中心、九龍灣體育館、中山紀念公園體育館和界限街體育館，而可接種疫苗的醫院管理局普通科門診診所，亦會由兩間增至25間。

其他接種疫苗途徑包括公立醫院的新冠疫苗接種站、衞生署的長者健康中心、提供科興疫苗接種服務的逾千個私家醫生或診所，以及參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構的服務地點。

醫管局11間門診供接種復必泰疫苗、14間供科興

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午在疫情記者會上公布，為方便市民接種疫苗，原定提供接種科興疫苗的22間普通科門診，當中11間會轉為提供接種復必泰疫苗，由於須時籌備及調配人手，復必泰疫苗接種服務會由1月25日開始，市民可以於1月22日起經網上預約。

另外，大澳賽馬會普通科門診將會加入提供接種科興疫苗，1月27日開始提供服務，其餘新增供接種科興的11間普通科門診，會如期於1月21開始提供服務。即合共有14間提供科興，市民可以於1月18日起在網上預約。