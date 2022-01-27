新冠肺炎｜醫管局計劃再開亞博兩館　呼籲私家醫護加入兼職抗疫

新冠肺炎疫疫情嚴峻，今更新增164宗確診個案，為兩年疫情來新高。為增加隔離措施，醫管局今宣布，積極準備重啟亞博第9及11號館，額外提供共500張病床接收患者。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，由於增設社區治療設施急需人手照顧患者，呼籲退休、於私營醫療體制工作及非全職的醫護加入醫管局自選兼職計劃。



▼1.27 彩雲邨長波樓爆疫禁區▼



+ 4

已動用亞博兩館 再開兩館

本港新冠病毒疫情嚴峻，連續多日確診宗數破百。現時大部分確診後病情輕微人士會被送入機場的北大嶼山醫院香港感染控制中心、亞洲博覽館接受治療。

鑑於疫情嚴峻，何婉霞今表示，醫管局預視日後的社區治療設施需求會大增，故醫管局繼開放亞博館社區治療設施第8及10號館外，再積極準備重啟亞博館社區治療設施第9及11號館，額外提供共500張病床接收新冠肺炎輕症及康復當中的患者。連同早前開放的第8及10號館，亞博館社區治療設施可提供1000張病床予新冠肺炎患者。

▼1.27新冠病毒疫情記者會▼



+ 5

她表示，要加開社區治療設施需要更多醫護人手，尢其是護士照顧病人。醫管局現時已開始積極招聘大量的兼職人手，局方會提供相應培訓及足夠的個人保護設施予相關醫謢 ，呼籲退休、於私營醫療體制工作及非全職的醫護加入醫管局自選兼職計劃。

何婉霞又表示，截至今日9時過去24小時，32名患者恢復出院，現時仍有662名病人在北大嶼山感染控制中心、醫管局公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，全部情況穩定。