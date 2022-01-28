DSE英文口試取消　體育音樂實習試延期　考評局：疫情如海嘯

DSE中學文憑試4月中開試，英文科口試更會搶先在3月下旬舉行。本港Omicron疫情持續，考評局今日（28日）公布取消英文科口試，並調整該科其餘三卷分數佔比；至於2月中旬起開考的體育及音樂科實習考試，則延期至5月底至6月初舉行。

考評局指，Omicron病毒傳播性高，擔心關閉試場機會增加，所以建議同一聯網的學校成立支援網絡，一旦有學校爆疫須關閉試場，鄰近學校可提供試場及課室支援。

考評局秘書長魏向東表示，期望筆試可於4月22日如期開考，但疫情如海嘯，「唔知幾時嚟，嚟又會有幾大」，坦言無「水晶球」預料，不希望考試延期，否則會影響考生領取成績及申請入讀大學。



《2021年DSE試場疫情預防措施》



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取消英文口試後，英文科各試卷及校本評核佔比調整：

閱讀卷（20%-->23%）

寫作卷（25%-->28%）

綜合及聆聽（30%-->34%)

校本評核（維持15%）



考評局指押後口試難覓場地進行

Omicron疫情嚴峻，連續多日單日確診個案過百宗。考評局宣布，基於風險理由，取消原定3月下旬舉行的英文科口試，並調整其餘三卷分數佔比。至於2月中旬起開考的體育及音樂科實習考試，則延期至5月底至6月初舉行。



考評局公開考試總監麥勁生表示，英文口試未能延期，是因為應考人數較體育及音樂科多，若果口試延至5月舉行，屆時學校進行考試，預計不容易安排試場，亦會對評卷有好大影響，考慮到校本評估已能展示說話能力，「好唔願意之下取消。」他指，按過往經驗，考生英文卷一、二及三表現好，卷四口試自然會做得好，反之亦然，相信無構成好大的不公平。

考評局公開考試總監麥勁生表示，英文口試未能延期，是因為應考人數較體育及音樂科多，若果口試延至5月舉行，屆時學校進行考試，預計不容易安排試場。（資料圖片）

考生座位距離須1.8米 學校與鄰校之間組支援網絡

在防疫安排上，麥勁生表示，建議試場學校善用課室及禮堂，加闊考生坐位距離至1.8米，「坐得鬆啲」，同時減少試場學生人數。而今年文憑試四個核心科沿用原校及原區考試；自修生則會去其他地區試場應考。



過往有試場出現密切接觸者或防疫理由，需要關閉試場，考生須轉往其他試場，也要動用後備試場。他未有公布後備試場數目，但稱過往曾動用考評局荔景評核中心作為試場，今年也可機動處理。他建議，學校與鄰校之間成立支援網絡，如有學校需要關閉試場，同一聯網的學校也可提供試場、課室及禮堂等支援。

考評局秘書長魏向東表示，期望筆試可於4月22日如期開考，但疫情如海嘯，「唔知幾時嚟，嚟又會有幾大」（資料圖片）

Omicron病毒傳播性高 擔心今年關閉試場可能性增加

考評局秘書長魏向東指，關閉試場的條件交由專家決定，但指以往好少試場需要關閉，但Omicron病毒傳播性高，擔心今年關閉試場可能性增加，所以提出「支援網絡」的建議，呼籲學校多安排試場，同區學校守望相助。被問關閉試場的條件，他指要聽取專家意見，「具體答唔到」。



試場學校組「支援網絡」是否屬自願性質，他表示，考評局會先向學校提供訊息，希望學校首先認同有關做法，再由教育局及考評局協調。至於會否繼續檢疫考生在竹篙灣檢疫中心考試，他稱要視乎情況及教育局安排。



政府於下月24日實施「疫苗通行證」，考評局多次被問及考生須否打針方可入場，魏向東指，目前正商討中，須跟從政府規定，一有新安排會盡早公布，若有相關安排，會確保考生有足夠時間打針。根據教育局之前公布的「疫苗氣泡」安排，學生入學校毋須必須已打疫苗，但其他人士則必需。

魏向東表示，期望筆試可於4月22日如期開考，但疫情如海嘯，「唔知幾時嚟，嚟又會有幾大」，坦言無「水晶球」預料，不希望考試延期，否則會影響考生領取成績及申請入讀大學。他未有公布應變方案，但強調一定會做好，保障所有科目考試順利完成。麥勁生續指，應變方案尚諮詢各方意見，又指有信心考試如期開考。