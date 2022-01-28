葵涌邨爆疫｜工聯會一周收70宗求助　涉居民遭僱主扣薪、放無薪假

葵涌邨爆發疫情，多座大廈實施圍封隔離，部份居民未能如常上班。工聯會今日召開記者會，稱本星期收到70宗涉及葵涌邨工友求助，有人遭僱主安排放無薪假，即時停工卻未獲交代跟進安排。有部份居於圍封大廈附近的打工仔，同受波及，被僱主要求暫時停工，以放年假取替。

工聯會指，「禁足令」下僱員權益受損，要求政府釐清「檢疫令」，並向受措施影響而無法上班的員工，派發停工津貼。



工聯會今日召開記者會，稱本星期收到70宗葵涌邨工友求助。（工聯會提供）

工聯權委主任丘燿誠表示，綜合涉及葵涌邨居民的70宗求助，工友主要被僱主安排放取無薪假、有個案被扣薪、要求以年假替代、不用上班，但公司未有交待如何處理等；有部份非居住於禁足大廈的工友，同樣被僱主扣減年假，要求在家休息。



丘指，疫情持續兩年，不少僱主鑽勞工法例的漏洞，剝削基層勞工的法定權益，惟政府只是「呼籲」僱主體諒，完全沒有肩負保障檢疫人士勞工權益責任，惟僱傭條例沒有完善保障。



飲食業職工總會主席林千國表示，工會接到求助個案。據了解，受影響工友從事中式酒樓，現時與家屬在檢疫中心隔離，其僱主要求先放假，但無說明假期是有薪或無薪，並要求工友嘗試向檢疫中心索取病假証明書，復工後再作安排。

檢疫中心未發證明文件

林引述工友指，至今未收到檢疫中心發出的任何文件。林指，按勞工處的指引，放取年假或無薪假需經勞資雙方協商，但打工仔為保飯碗，根本沒有議價能力，勞資雙方完全不對等。

▼1.27 葵涌邨情況▼



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促釐清「檢疫令」與「禁足令」的僱員保障

香港民用航空事業職工總會權益秘書陳國師表示，工會最近收到不少工友的求助，憂慮遭公司扣薪、扣假，甚至解僱。陳國師指，按勞工處文件，檢疫人士可向衞生署索取病假證明書，若滿足《僱傭條例》下疾病津貼條件，即可放取有薪病假。

陳認為，「檢疫令」與圍封隔離的性質相同，但仍未有清晰界定，建議政府對「檢疫令」進行修訂，為因強制家居隔離或檢疫等措施而受影響的工友提供病假證明書，令工友能享用疾病津貼，亦免於被炒。



立法會議員梁子穎表示，收到的求助中，不少工友從事「日薪工」或「零散工」，即使他們有病假証明書，亦無法享有疾病津貼，變相導致他們被強制隔離期間完全零收入。梁建議政府動用防疫抗疫基金尚餘的款項，設立緊急停工津貼，向被「禁足令」影響的工友發放每日700元的停工津貼，幫助紓困。他又建議，政府考慮將新冠肺炎列入職業病，同時，向確診人士發放一次性5,000元的現金津貼，減少確診者對因隔離檢疫引致的經濟困難。