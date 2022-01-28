抗疫基金6.0︱工聯會促直接津貼個人　民建聯倡預算案再派消費券

行政長官林鄭月娥昨日宣布，政府將推出第六輪防疫抗疫基金。工聯會吳秋北今日（28日）呼籲當局，將新津貼直接資助受影響勞工，並向受疫情影響而停工的人士發放停工津貼。工聯會黃國要求，支援應全面覆蓋各類受影響僱員，如生意大受影響的的士司機、以至自由工作者等。



另外，民建聯昨日就財政預算案與財政司司長陳茂波視像會面，該黨多名選委界議員提出本港應推行人民幣及數字人民幣結算系統、發展專業學院、設立科學及發展辦公室，勾畫出科學產業化發展藍圖，並要求再向市民派發電子消費券。



不少葵涌邨住戶因為隔離檢疫，面對僱主扣假、解僱等問題。工聯會梁子穎表示，政府至未仍未交代，有關住戶要如何向僱主證明受禁足影響，而申領病假津貼等。他提到，有沒被圍封的葵涌邨住戶同被僱主勒令停工、扣年假，他建議政府考慮參考陪審員無法上班的相關法例保障，保障有關人士的權益。

麥美娟指，不少基層市民的生計受疫情影響，工聯會促請政府檢視僱傭條例內的條文，工聯會將提供建議。

倡消費券加碼 促推出大灣區生活政策

預算案方面，民建聯一眾選委界議員今日見記者交代建議。張國鈞表示，他們希望電子消費券今年再派發，亦促請政府推出協助港人在大灣區生活的政策，如社福及醫療權益等。

陳仲尼則關注政府支援中小企、認為需要在財金方面以大力措施支援各行各業，並在內地成立類似駐粵辦的機構作支援。在鞏固本港國際金融中心地位方面，他提出推行人民幣及數字人民幣結算系統，並大力推動ESG（環境、社會及企業管治）永續投資的概念。

民建聯林琳表示，當局應研究在STEM教育做好相關思維培育、工作模式推動；而港鐵學院及中電學院有不少可取之處，可大力發展。林琳也提到應改善體育待遇薪酬，並做好大灣區就業支援。

創科方面，葛珮帆建議推出獨立的科學及發展辦公室，為本港的科學產業化發展定下藍圖。她亦建議設立10至20億元的創科投資基金，吸外外企來港，同時協助港企走出去。她強調，本港需要增加在發展創科方面的投入。