葵涌邨爆疫｜工聯會倡必要時全民檢測　陳穎欣建議分批或上門檢測

葵涌邨今日（22日）新增逾70宗初步確診個案，工聯會立法會議員發表聯合聲明，促政府增加社會檢測點及疫苗接種名額，建議必要時進行全民強制檢測。



工聯會新界西南立法會議員陳穎欣今早向運輸及房屋局局長陳帆建議，安排葵涌邨居民分批或上門檢測，降低排隊時互相感染的風險。



陳穎欣在葵涌邨了解情況。（陳穎欣Facebook）

呼籲僱主體諒受影響的僱員

工聯會立法會議員今日發聯合聲明，要求政府增加社區檢測點和疫苗接種中心，包括增加疫苗流動接種車、檢測和疫苗接種名額。他們促政府採取果斷措施遏止疫情，如進行小區檢測，建議必要時當局要向國家尋求協助，進行全民強制檢測，找出社區隱形傳播鏈。

工聯會又促當局向受影響僱員發放緊急停工津貼，呼籲僱主體諒受影響的僱員，亦期望市民盡快接種疫苗及進行定期檢測，減少外出及前往高風險地區。

工聯會新界西南立法會議員陳穎欣今早向運輸及房屋局長陳帆反映葵涌邨狀況，建議當局安排有關居民分批檢測，或上門檢測，降低輪候檢測時交叉感染的風險。

陳穎欣今早到逸葵樓了解情況，發現大批居民至今仍未接受檢測，情況混亂，指有居民反映房屋署暫停升降機服務，不少居民被困於大堂，增加互相感染風險。