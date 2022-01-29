浸大編委不滿校方「政治審查」總辭　校方稱憤慨︰將啟動紀律程序

香港浸會大學學生會編輯委員會昨晚（28日）發聲明指，指多次受校方干預，涉及包括國安課程、升旗禮報道內容，校方上周五（21日）沒有書面通知下，要求編委會即日下架刊物及刪除徵稿貼文，同日撤銷浸大編委官方電郵的使用權。浸大編委會宣佈第五十四屆內閣「楚鳴」全體成員請辭。



浸會大學今日（29日）回應事件，對該校學生會編委會聲明表示憤慨，強調校方的下架要求是收到投訴及徵詢過法律意見，校方強烈譴責及禁用「武漢肺炎這樣的誣衊性語言」。浸大指，決定即日起中止與編委會的所有關係，取消使用校內所有設施的權利，同時表明「對於有關學生的錯誤行為校方將啟動紀律程序。」



浸大學生會編委會的聲明提到，「欲加之罪，何患無辭。對所出版過的刊物、撰寫過的報導，本會內省不疚，問心無愧。」因編委空間越見狹獈，「浸大率先敲響打壓學媒的警鐘」，經仔細衡量後，第五十四屆編輯委員會內閣「楚鳴」全體成員即日請辭。

編委會稍後再發出第二篇聲明，指過去一年受到不同程度的政治干預及審查，已令內閣無法如常執行編採及出版等工作。同時批評學生會署理會長及及評議會主席向編委會施壓要求「息事寧人」、「低調處理」，及勸阻發布「總辭聲明」。編委會聲明指出，「為保存本心而總辭，在情在理亦不應受到不必要的阻礙或打壓。」

編委會︰校方法律代表建議向國家安全處報警

另外，編委會「楚鳴」採訪主任陳子煜在其個人facebook發出聲明，指根據校方的說辭，《浸報 54.1》被校外人士投訴涉嫌觸犯國安法，內容包括《編者的話》中總編輯高穎琳所寫「法治已死，學生會已死，香港已死，自由已死，新聞只是一本訃聞合集。」； 藝文版探討藝人民族身份認同及社會版；以及人物專訪教授陳家洛。校方接獲投訴後已諮詢相關法律意見， 法律代表建議校方向國家安全處報警跟進。

陳子煜提到，校方多次派出學生事務委員會代表、舍監及其他相關人士，向內閣成員軟硬兼施，如「我都係想你哋畢業」， 希望低調處理，否則校方威脅將不排除採取行動，並要求總辭聲明不提及《浸報 54.1》。

校方︰考慮到編委會態度 將對有關學生啟動紀律程序

浸會大學今日（29日）回應事件指，就編委會有關聲明表示憤慨，形容浸大一向公平和客觀看待所有媒體有關該校的報道，在發現有報道出現不準確甚至不實資訊時，有責任向相關媒體反映和澄清。浸大一向尊重編委會的編採自主及獨立運作。

浸大收到有關《浸報 54.1》內容的投訴，在徵詢法律意見後，認為可能涉及違法行為，因而與編委會商討，並促請編委會回收所有《浸報 54.1》。 同時，校方強烈譴責編委會「之前曾使用武漢肺炎這樣的誣衊性語言」，並嚴正要求不再使用該詞。

浸大表示，考慮到編委會在此事件中的責任與態度，故決定從即日起中止與編委會的所有關係，取消編委會使用校內所有設施的權利。同時表明，「對於有關學生的錯誤行為校方將啟動紀律程序」。

▼浸大校方回應全文▼



就浸大學生會編委會（編委會）在昨天（1月28日）的聲明，校方表示憤慨。浸大嚴正指出，校方一向公平和客觀看待所有媒體有關浸大的報道，在發現有報道出現不準確甚至不實資訊時，有責任向相關媒體反映和澄清。



浸大一向尊重編委會的編採自主及獨立運作。浸大收到有關《浸報 54.1》內容的投訴，在徵詢法律意見後，認為可能涉及違法行為，因而與編委會商討，並促請編委會回收所有《浸報 54.1》。 同時，校方強烈譴責編委會之前曾使用武漢肺炎這樣的誣衊性語言，並嚴正要求不再使用該詞。



校方考慮到編委會在此事件中的責任與態度，故決定從即日起中止與編委會的所有關係，取消編委會使用校內所有設施的權利。同時，對於有關學生的錯誤行為校方將啟動紀律程序。

