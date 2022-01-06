浸大下周一起須打齊兩針或每7日檢測　教大續面授2.24起必須打針

新冠肺炎疫情持續，香港教育大學及浸會大學均公布收緊防疫要求，除了食堂按政府公告調整營業時間及安排，兩間大學都建議師生接種新冠疫苗。

當中教大維持面授，但會取消所有大型活動、未來兩周關閉運動設施，另由1月15日起轉為三日一檢，而在政府擴大「疫苗氣泡」的2月24日起，入教大校園的師生均須至少打一針。

浸大則在下周一起要求師生須打齊兩針滿14天，又或須持7天陰性檢測證明。



香港浸會大學1月10日起要求入校師生須打齊兩針或持7天內陰性證明。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

浸大下周一起須打齊兩針或持7天檢測

浸大公布，因應疫情加強防疫措施，下周一（10日）起，入校師生、教職員、承包商或到校逾4小時的訪客，須打齊兩針滿14天（未成年者則可打一針復必泰），或持7天內的陰性檢測證明。而師生須於1月10日前透過浸大App上載檢測結果或接種紀錄。至於大學食堂亦會按政府公告調整開放時間。

香港教育大學表示，1月14日起改為三日一檢，2月24日起所有入校師生均須至少打一針，只有獲醫生證明並定期檢測者可獲豁免。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

教大師生2.24起至少須打一針才可入校

教大公布，將維持面授課堂，但會取消所有大型活動；未來兩周關閉所有運動設施，大學餐飲設施開放時間將按政府公告調整。

而1月14日起，由七日一檢變至三日一檢。而2月24日起，所有教職員、學生、承辦商員工、宿舍住客及逗留逾兩小時訪客，均須至少接種一劑新冠疫苗方可入校，獲醫生證明並定期檢測師生可例外。

教大強調，師生均須上載疫苗或檢測紀錄至網上匯報系統，教職員若未符要求不能入校，需申請年假或無薪假；學生亦需自行承擔未能出席課堂的後果。