消息︰浸大傳理學院改組電影學院分家　浸大︰傳播新聞兩系會保留

香港浸會大學傳理與影視學院將「拆骨改組」。《香港01》獲悉，傳理學院三大支柱之一的電影學院，擬將獨立分拆，與音樂系等合併，另組一個新學院。至於學院屬下的傳播系及新聞系會獲保留，並增設與創意或大數據相關的主修範疇。

浸大回覆證實消息，為配合在藝術科技和創意媒體等方面的重點發展策略，稱現正計劃成立一個新的學院。傳理學院改組後，屬下兩個學系繼續存在，並增設新的互動媒體系，以回應傳媒行業的最新發展。

浸大新聞系前助理教授杜耀明分析，傳理學院失去其中一個支柱後，餘下兩個學系不足以支撐整個學院，特別在當前環境下，新聞行業前景欠佳，出路不穩定，影響新聞系收生，「單靠新聞系，打唔響」，學院需要「重新排陣」，以持續發展。



浸大回覆證實消息，傳理與影視學院計劃重組，除保留新聞系及傳播系，另增設互動媒體系。（資料圖片)

電影學院與音樂系等合併 成立新學院

香港浸會大學傳理與影視學院目前設有三大分支，包括電影學院、傳播系及新聞系，相關架構沿用有約30年。消息指，傳理學院的電影學院將分拆出來，並與音樂系合併管理，另增加一個與創意相關的範疇，成立為一個新學院，尚待命名。

傳理及影視學院則重組為「傳理學院」，將增設一個亦與創意或大數據相關的主修範疇，現有傳播系的組織傳播（ORGC）將「升格」，改名並獨立成新學系。另有消息指，新聞系的教師將有新安排，但詳情未定，方向包括重組師資。

消息指，有關計劃醞釀近一年，學院早前已向院內教職員諮詢，浸大校長衞炳江更於上周三（19日），親自為有關計劃到學院與管理層召開會議。

浸大：新聞系和傳播系繼續存在 改組後增設互動媒體系

有消息指出，今次重組傳理學院計劃的推手是電影學院總監文潔華，她回應記者查詢時指不適合發表意見。記者向傳理學院院長黃煜、副院長陳家華及新聞系系主任劉志權查詢，三人均不作評論。

浸大回覆查詢證實消息，校方稱，為配合在藝術科技和創意媒體等方面的重點發展策略，現正計劃成立一個新的學院。根據初步建議，新學院將以現時的電影學院、視覺藝術院以及音樂系為組成基礎，整合大學的相關人才和資源，讓浸大在藝術科技和創意媒體方面的教學和研究產生更佳的協同效應。新學院的成立亦將促進不同創意領域的互動，並有助推動大學成為香港以至區內的藝術科技和創意媒體中心。

浸大指，大學會按照各學院及學系的學術教研需要調撥資源，而投放於個別學術範疇的資源不會因新學院的成立而減少。傳理學院和屬下的新聞系和傳播系繼續存在，並在改組後增設新的互動媒體系，以回應傳媒行業的最新發展。

據了解有關方案引起學界討論，有意見認為，相信有關重組方案是迎合未來市場需要，增加創意相關範疇大勢所趨，但學院悠久口碑在於培訓傳媒人才的使命感及道德教育，如資源未來愈來愈集中在技術培訓，擔心價值觀教育、及着重傳承的傳統傳媒學科會逐漸不受重視。

浸大新聞系前助理教授杜耀明分析，傳理學院失去其中一個支柱後，餘下兩個學系不足以支撐整個學院，特需要「重新排陣」，以持續發展。（資料圖片)

浸大新聞系前助理教授：新聞系前景不理想 料需重新排陣

浸大新聞系前助理教授杜耀明分析，傳理學系早年發展設有新聞、公關廣告、電影及廣播電視四個範疇，並以新聞學作為共同的核心課程，例如當時一年級生必修新聞寫作等，「理念係認為不論任何行業，了解世界都要基於事實，實事求事、求真，再作應用。」

杜耀明指，自90年代傳理學系升格為學院後，共同的核心部分已逐步「解開」，如今電影學院、傳播系及新聞系基本上可各自獨立運作，隨着電影學院逐步擴充，設有碩士課程、高級文憑等，足以自成體系，相信獨立分拆後，電影學院料會走向製作、人文創作方向。

杜耀明分析，傳理學院失去其中一個支柱後，只餘下傳播系及新聞系，不足以支撐整個學院，特別在現今時勢，「單靠新聞系，打唔響」，新聞行業前景欠佳，出路不穩定，新聞訓練受到挑戰，或致收生質素及人數逐步下跌，一旦收生不足，甚至會被削減學額，「保唔住新聞系」，估計學院需要「重新排陣」，例如加入創意及大數據等元素，以持續發展。

浸大傳理與影視學院及視覺藝術院同設於李兆基傳理視藝樓。（資料圖片）

浸大傳理學院向來被外界視為該大學的「招牌」，前身為傳理學，於1968年創立，迄今有54年歷史。學院設新聞系、傳播系和電影學院，分四大主修範疇，其中新聞系有三門專修包括中文新聞、媒體傳播、國際新聞；傳播系分廣告及品牌、組織傳播及公關三門專修。學院多年盛產不少知名校友及傳媒高層，包括前廣播處長梁家榮、商業電台新聞及公共事務總監陳淑薇等。