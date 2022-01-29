凱滙17歲男生確診　父斥衞生署「搬龍門」玩殘一家人　過年難團聚

早前就讀觀塘聖若瑟英文中學的17歲男學生（#13088）確診，居於觀塘凱滙3座，多名同住家人其後被送往竹篙灣檢疫中心，亦有家人疑染疫留院治療。事主父親莫先生與僅9個月大的女兒，因檢測結果「不確定」，先在檢疫中心被送到伊利沙伯醫院，及後二人在醫院兩次檢測均為陰性並無抗體，惟署方仍將女兒列為「無症狀感染」個案。

莫先生今日公開斥責港府政策混亂，連日追問仍未有人向其解釋，為何多次檢測呈陰性，女兒仍被列為「無症狀感染」個案。當局更因此要求父女兩人出院後，爸爸需要再入住檢疫中心14天。衞生署到今日方回覆莫先生，指當局會再檢視個案。按當局最新安排，莫先生父女今日檢測結果均為陰性即可出院，但需回住所繼續居家檢疫至2月1日，並且不可外出，不過一家人在農曆新年仍難團聚。



莫先生批評，「衞生署唔認錯、唔承擔，如果係負責任嘅署方，病人多次投訴，一個回覆話跟進緊都應該有，但一直冇，直到噚日都係官腔回覆，如果唔開記招相信唔會被正視。」



莫先生兒子早前確診，為就讀觀塘聖若瑟英文中學的17歲男學生（#13088），一家人居住於觀塘凱滙3座，兒子於1月20日確診，涉及Delta變種病毒。其後，一家人包括莫生、莫太，九個月大的女兒及婆婆，均被列為緊密接觸者，於1月19日被送往竹篙灣檢疫中心。莫生及女兒在1月21日，因為檢測結果為不確定，再由檢疫中心被送到伊利沙伯醫院留醫。

父女兩人入院檢測陰性 不理解女兒被列「無症狀感染」原因

莫先生說，二人於醫院再接受兩次檢測，結果均為陰性。不過，莫先生在朋友通知下，方得知女兒被列為「無症狀感染」個案（＃13144），但一直沒有署方人員通知；加上他與女兒檢測同樣陰性，卻未有確診，更對女兒被列為感染感疑惑。

莫先生兩日後，同意院方為女兒抽血化驗，最後驗出女兒無抗體，深信代表女兒從未被感染，故欲推翻女兒「無症狀感染」的確診紀錄。不過，父母連日向衞生署查詢，但一直未獲回覆，但醫生亦解釋，有曾感染的患者亦無抗體。

事隔近一星期，莫先生終得到衞生署回覆，指不會修訂其女兒「無症狀感染」的確診紀錄；由於他曾經在醫院與女兒同房，出院後需返回檢疫中心隔離14天。莫太太形容，得知結果時感到很絕望，「署方堅持唔肯更正任何紀錄」，加上丈夫需返回檢疫中心，即使女兒可出院亦擔心無人照顧。在詢問下，署方僅指因應情況，女兒可留院直至媽媽完成檢疫後接回。

▼1月19日，觀塘凱滙第三座圍封檢測▼



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多番周旋終將個案改為「不確定」 若今陰性可出院

其後莫家再向工聯會立法會議員鄧家彪求助，直到今日召開記者會前，衞生防護中心首席醫生方致電兩人，署方會再檢視個案，當局會利用1月24日為其女兒抽取的血液樣本再化驗，即使完全沒有任何抗體，都要和專家先相討再決定。

對方向莫先生解釋，其女當日在檢疫中心的樣本為不確定，其後再將樣本交由化驗所檢測，經基因排序後見到樣本仍然為呈陽性，故列作「無症狀感染」。由於莫先生的排序樣本無陽性，與女兒情況不一。該署又指，若今日二人的檢測結果為陰性即可出院，但需要回到住所繼續居家檢疫至2月1日，並且不可外出。

莫先生與妻子深信女兒從未受感染，質疑署方「搬龍門」。莫太指，不排除女兒當時的樣本為假陽性，或在檢測過程中樣本被環境污染。

斥衞生署「唔認錯、唔承擔」

她又批評，署方安排混亂，女兒早前確診時從未有人員通知父母，連日來的追問亦一直無人理會，「衞生署唔認錯、唔承擔，如果係負責任嘅署方，病人多次投訴，一個回覆話跟進緊都應該有，但一直冇，直到噚日都係官腔回覆，如果唔開記招相信唔會被正視。」莫先生又指，農曆新年將至，現時一家人被迫分隔醫院及檢疫中心，「屈咗我個女，明明我個女冇確診，好唔滿意（署方安排），抗疫做得唔係咁好，要我哋埋單。」