強制檢測｜38處上榜柴灣重災　哥連臣角火葬場第一城譚仔三哥強檢

本港昨日（29日）新增120宗新冠肺炎個案。政府今晨（30日）將38個指明地方列入強制檢測公告刊憲，其中37個牽涉八宗本地或與本地個案有關的個案以及六宗與輸入個案有關或可能有關的個案。

其中18間是食肆，包括沙田置富第一城譚仔三哥米線、柴灣環翠商場薩莉亞、觀塘鱷魚恤中心極尚大喜屋日本料理和荃灣昌耀大廈大家樂等。

再有九幢住宅上榜，遍佈港九新界，包括荃灣石圍角邨石菊樓、觀塘安達邨禮達樓和柴灣宏德居德祿樓等。

37個地點中有12個在柴灣區，包括住宅、多間食肆和哥連臣角火葬場。



▼1月29日強制檢測名單▼



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環翠商場薩莉亞及漁灣街市熟食中心等多間柴灣食肆上榜

上榜食肆中有多間位於柴灣，如環翠商場薩莉亞、康翠臺商場尚品餐廳和漁灣街市熟食中心和柴灣永利中心地下永利茶餐廳。其他地區的食肆有荃灣328廣場波士冰室、千色匯I期釣魚翁燒鵝海鮮飯店、荃灣昌耀大廈大家樂和觀塘鱷魚恤中心極尚大喜屋日本料理等。

柴灣兩幢住宅也須強檢，包括宏德居德祿樓和怡翠苑樂怡閣。此外，柴灣歌連臣角火葬場也在名單上，此處與彩雲邨長波樓的一樓個案有關。

▼1.27 彩雲邨長波樓疫情▼



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葵涌李賢堯及天水圍萬鈞伯裘兩學校上榜

上榜的學校有三間，包括上水香港建造學院、葵涌中華傳道會李賢堯紀念中學和天水圍萬鈞伯裘書院。

慈正邨正暉樓污水樣本陽性 1.16至1.29身處2小時要檢測

另外，慈雲山慈正邨正暉樓因採集到陽性污水樣本，1月16日至1月29日曾身處在內超過兩小時者也要檢測。

▼1.28 黃大仙睦鄰街遊樂場檢測點大排長龍▼



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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月30日)▼

