全港倉鼠寵物店今可復業　Little Boss於銅鑼灣等5分店須繼續停業

早前全港所有曾售賣倉鼠的寵物店，因出現倉鼠染疫，疑現鼠傳人個案，再擔心現交叉感染令新變種病毒出現，須撲殺逾2,000隻倉鼠，以及所有售賣倉鼠的寵物店需要暫停營業。

漁護署昨晚（29日）公佈，全港大部分可售賣倉鼠的寵物店今（30日）起可恢復營業。漁護署續稱，已對所有相關寵物店內除倉鼠以外的動物，包括兔及龍貓等抽取1134個樣本及1124個環境樣本測試，所有動物樣本的檢測結果均確定為陰性。至於早前涉Delta病毒的Little Boss集團，旗下5間分店則仍需接受調查。



早前全港所有曾售賣倉鼠的寵物店因出現Delta個案而需要暫停營業，漁護署宣佈明（30日）起可恢復營業。 (盧翊銘攝)

漁護署今晚（29日）宣布，全港大部分可售賣倉鼠的寵物店明日（30日）起可恢復營業。然而，位於銅鑼灣渣甸街的Little Boss寵物店還未完成徹底消毒及清潔；位於銅鑼灣利園山道的I Love Rabbit、旺角通菜街的Little Boss，及元朗教育路I Love Rabbit 寵物店所抽取的部分環境樣本未能通過病毒測試；及位於旺角通菜街的I Love Rabbit寵物店仍由衞生署衞生防護中心進行調查。

除了上述5間店鋪外，其他所有相關寵物店均已完成徹底消毒及清潔，而從其店內抽取的環境樣本均通過病毒測試，署方准許該等寵物店明起可恢復營業。