海關去年偵破走私案增33%　中港走私佔94%　檢獲食物貨值逾5.6億

海關今(30日)公布工作年度總結，去年合共偵破233宗輸入或輸出未列艙單貨物而違反《進出口條例》的案件，按年增33%，檢獲物品總值23.45億元，按年上升1.9倍，亦較2019及2020兩年總和多出0.8倍、超過10億元。偵破案件中，約94%來自中港走私活動，以貨值計，食物檢獲量最多，達5.63億元，佔總數25.3%。

海關形容，過往一年執法行動成效顯著，主要類型案件執法數字創歷年新高，堵截火器、彈藥及戰略物品流入亦見成效，切實維護國家安全；於便利商貿及「智慧海關」建設方面亦穩步增長，進展良好。



何珮珊去年10月履新，成為香港海關成立百年以來首位女關長，亦是本港歷來首位由紀律部隊內部晉升的女首長。海關今日發表包括其任內的工作年度總結。(資料圖片)

海關去年拘5143人升26% 檢獲物品價值約62.7億飆73%

踏入年尾，海關與各大紀律部隊交出年度「成績表」。海關表示，去年執法案件共8323宗，被捕人數5143人，兩者按年分別上升3%及26%。檢獲物品價值約62.7億元，按年上升73%。執法案件中約52%渉及私煙活動，其次為毒品和保障知識產權案件。

檢4.27億支私煙創20年新高 檢獲毒品總值較疫前升4.5倍

去年共錄得4008宗私煙案件，較2020年上升27%；被捕人數為3553人，按年上升42%。檢獲逾4.27億支懷疑私煙，應課稅值約8.15億元，以數量計多於過去20任何一年的單年檢獲量，並超越過去4年多檢獲量的總和。緊隨其後的毒品案，海關去年共檢獲毒品3800公斤，較2020年上升9%；檢獲毒品總值24.76億元，按年上升18%，較2018年（疫情前）更上升4.5倍。偵破案件數目906宗，拘捕217人，按年分別下跌18%及上升9%。

年內偵破7宗過億元毒品案 市值接近11億元

海關年內偵破7宗過億元毒品案件（4宗空運貨物途徑及3宗海運貨物途徑），總市值接近11億元；最大一宗為260公斤市值3億元的可卡因案件。年內檢獲量最大毒品類別為冰毒，共946.5公斤，按年上升17%。大麻案件有141宗共782.7公斤，按年上升7%及93%。大麻二酚產品含四氫大麻酚成分案件有5宗，與2020年相同。

至於保障知識產權亦合共偵破715宗相關案件，拘捕404人，較2020年分別上升21%及36%；檢獲315萬件侵權物品，按年上升1.7倍。檢獲物品總值約1.66億元，按年上升51%。主要檢獲侵權物品為電器及電子產品，其次為衣服及配件。於網上侵權方面，共偵破案件108宗，檢獲物品價值653萬元，貨值按年上升85%。網上盜版及科技罪行案件有23宗，按年上升64%。

海關去年偵破233宗走私活動案件。(資料圖片)

走私案233宗 檢獲物品總值23.45億按年升1.9倍

走私方面，海關去年偵破233宗輸入或輸出未列艙單貨物而違反《進出口條例》的案件，較2020年上升33%；被捕人數264人，下跌7%。檢獲物品總值23.45億元，按年上升1.9倍，亦較2019及2020兩年總和多出0.8倍（超過10億元）。截獲內地與香港之間海上走私物品貨值升幅尤為明顯，去年數字達21.78億元，較2020年上升2.8倍。

去年海關偵破4宗過億元案件，總市值超過16.8億元，包括一宗海關有紀錄以來最大宗案件，案中檢獲市值12億元貨品。翻查資料顯示，該次行動檢獲包括貴價食材、電子產品、名牌手袋、高價值貨品及受管制瀕危物種等。

海關去年偵破一宗涉嫌利用內河船走私案件，檢獲一批懷疑走私貨物，包括貴價食材、電子產品、高價值貨品及受管制瀕危物種，估計市值共約十二億元，屬海關有紀錄以來最大宗案件。(政府新聞處國片)

海關表示，整體而言，偵破的走私案件中，約94%涉及內地與香港之間的走私活動，以貨值計，食物檢獲量最多，達到5.63億元，佔總數25.3%。

走私瀕危物種方面，則有306宗，較2020年上升11%，被捕人數151人，按年上升18%。檢獲物品重量超過408000公斤，總貨值為2.07億元，分別上升46%及60%。經海路貨運渠道截獲的走私瀕危物種貨值上升76%至1.29億元；經空運貨運渠道截獲的貨值亦上升45%至7700萬元。

《香港國安法》實施非法槍械案下跌 海關去年設首支槍械搜查犬隊

此外，海關表示，自《香港國安法》於2020年下旬實施後，海關去年查獲火器及彈藥案件數目已有所下降。去年查獲13宗非法槍械、槍械配件和彈藥案件，按年下跌65%；而戰略物品案件亦由2020年的149宗，下跌至去年128宗。海關去年亦成立首支槍械搜查犬隊，進一步加強海關堵截火器及彈藥流入香港的能力，防範恐怖活動，維護國家安全。

至於洗黑錢方面，去年海關根據《有組織及嚴重罪行條例》偵破12宗清洗黑錢案件，按年上升33%；拘捕31人，按年下跌18%；涉款44億元，與二○二○年數字相約。涉款過億元案件有五宗，款額最高的一宗為25億元。

海關年內亦首次引用《有組織及嚴重罪行條例》落案起訴涉嫌透過處理變賣黃金得益而進行「洗黑錢」活動人士，涉案金額約3.4億元。