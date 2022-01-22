海關檢2.5萬件含違禁成分CBD產品拘9人　包括萬寧採購經理

香港海關今年1月中起展開一個代號「乘風」特別行動，針對市面上含有可造成身體嚴重傷害的四氫大麻酚（THC）中的大麻二酚（CBD）產品。海關人員在周三（19日）及周四（20日）採取執法行動，突擊搜查兩個儲存倉庫和7間售賣CBD產品的零售店，包括一間大型連鎖零售店旗下的3間分店。海關檢獲約2.5萬件懷疑含有THC的CBD產品，包括CBD油、護膚品和寵物零食等，市值約1460萬元，5男4女被捕，包括大型連鎖零售店的男採購經理及店長。

據了解，涉案連鎖零售店為萬寧，萬寧發言人表示，3位店舖前線同事及一位寫字樓同事（作採購部代表）被安排離開工作崗位以協助相關部門調查。



毒品調查科機場調查組指揮官劉良智稱，海關機場科貨運組於今年1月11日在香港國際機場挑選一批由美國抵港的貨物進行檢查，檢走少量報稱為CBD口服油產品作化驗。經化驗後，結果顯示該批貨物含有THC成分，交由毒品調查科機場調查組接手調查案件。

根據空運提單顯示，該批貨一共有2550支口服CBD油，全部屬同一牌照子，收貨人為一間貿易公司。海關遂於1月19日掩至貿易公司在長沙灣工廈的辦公室，再搜獲到427支口服CBD油、15個沐浴泡球，以及14支個人護理產品，全屬同一牌子。公司35歲負責人被捕，現已獲准保釋候查。

有組織罪案調查科特別調查指揮官黃貞富表示，海關進一步追查CBD產品物流鍊，發現該進口商將CBD產品供貨至本地一間大型連鎖零售店作售賣，遂派員往北角、大埔及美孚的分店試購，購獲產品經化驗後同樣確定含有THC成分。海關其後與衞生署進行情報交流，得悉署方亦曾派員在多間市面零售店進行試購，當中部分產品亦被證實含有THC成分。

海關在1月19日突擊搜查大型連鎖零售店的總公司，3間分店及位於葵涌的倉庫，先後拘捕1名男採購經理及3名店長（38至44歲），檢獲約7,800件含THC產品，市值約460萬港元。該批產品大多為口服油，價格數百至過千港元一支不等。據了解，涉案連鎖零售店為「萬寧」，其公司網頁內相關貨物已全部下架。

同日，海關在中環及太古的專門店內拘捕1名男負責人及1名女店員（21至32歲），並檢獲逾14,000件含THC成分產品，包括口服油、軟糖及狗隻零食等，總值約800萬港元。

海關根據衞生署提供的試購紀錄，於1月20日突擊搜查尖沙咀一間成人用品樓上舖及其位於葵涌的倉庫，涉及另外3個品牌，並檢獲合共200件由外國空運到港的CBD產品，總值約4萬港元，相信部分亦含有THC成分。店內一名男負責人及1名女店員（24至29歲）。黃貞富遂指，部分產品在盒面標示含有THC成分，仍售賣給大眾。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜指，今次行動中檢獲的口服油，有包裝表明不含THC，經政府化驗所化驗，確定含有THC成分；而有部分CBD產品更標明CBD產品中THC成分低於某濃度。部分國家法例容許合法使用低濃度THC成分製品，惟本港對THC採取零容忍態度，所有CBD含THC成分產品不論濃度均屬危險藥物，受《危險藥物條例》所管制。

THC可成癮 傷害身體

鄭德喜強調，有包裝教導用家每次將5至10滴口服油滴在舌頭底位置，若20分鐘後未見效則可自行增加分量，憂慮市民在使用過程中攝入THC成分。THC對市民身體造成嚴重傷害，包括上癮、產生幻覺、智商受損、抑鬱、專注力下降等。他呼籲市民如購買涉事產品，請停止使用並與海關聯絡。進口商、零售商及市民，如處理CBD產品時需小心謹慎當中，並了解相關法律風險。海關將繼續嚴厲執法，堵截含THC成分產品流入市面。

萬寧：4職員被安排離開工作崗位助查

萬寧發言人表示，就有政府部門在3間分店就某些產品進行調查，公司已全力配合政府部門工作。所有店舖如常營運服務顧客。程序中，有3位店舖前線同事及一位寫字樓同事（作採購部代表）被安排離開工作崗位以協助相關部門調查。公司已立刻與同事聯絡，並提供一切支援，同時間亦與相關部門積極了解事件。我們感謝同事的配合及諒解。