確診大廈｜日出康城MALIBU突現無源頭個案　上水豪宅邁爾豪園上榜

本港爆發第五波疫情，衞生防護中心今日（30日）公布，新增81宗確診，當中15宗列不明源頭。疫情殺入將軍澳，日出康城臨海屋苑MALIBU 1B座有一名40歲男居民（#14040）確診，他本月27日發病，屬源頭不明個案；寶林邨寶寧樓有三宗確診，與早前個案有流行病學關連個案。另外，上水豪宅洋房邁爾豪園有一名17歲（#14056）少年確診。



爆疫的葵涌邨有9人確診，分布夏葵樓、逸葵樓、雅葵樓及映葵樓，大窩口邨有7人染疫。同樣爆疫的彩雲（一）邨長波樓多一人染疫。早前爆發垂直傳播的大埔美新大廈有一名住戶確診，但當局指與之前個案不相關，列源頭不明個案。



▼1月30日確診者居住大廈▼



將軍澳日出康城MALIBU 1B座有一名40歲男士（#14040）確診。（資料圖片）

寶林邨寶寧樓一家三口確診

今日新增的81名患者，扣除4宗輸入個案及在檢疫中心確診患者，共有40幢住宅上榜。變種病毒殺入將軍澳，繼尚德邨香港道教聯合會圓玄學院第三中學多人染疫及尚德邨尚禮樓昨日有確診患者後，根據衞生署公布確診大廈名單，將軍澳臨海私人屋苑日出康城5A期MALIBU 1B座有一名40歲男子（#14040）確診。他本月27日發病，屬不明源頭個案，曾接種新冠疫苗。

寶林邨寶寧樓有三宗確診，分別是67歲男士（#14104）、62歲女士（#14108）及32歲男士（#14109），料屬同一家庭，他們屬相關個案。

▼1.30 葵涌石籬二邨石華樓圍封檢測▼



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「十三街」燕安街18號3兒童感染 一人列源頭不明

政府今日晚上公布，因應土瓜灣「十三街」燕安街18號有多宗陽性檢測個案，並涉及變異病毒株，需圍封強檢，當中患者為8歲女童（#14051）、3歲男童（#14052）及不明源頭的6歲女童（#14045）。

1月30日15宗無源頭個案

▼1.30 土瓜灣「十三街」燕安街及駿發街部分樓宇圍封檢測▼



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大窩口邨富逸樓有外傭確診

爆疫的葵涌邨有9人確診，分布夏葵樓1人、逸葵樓2人、雅葵樓4人及映葵樓2人；毗鄰的大窩口邨有7人染疫，當中富逸樓有6人，包括一名26歲外傭（#14078），屬不明源頭個案，其餘1人報稱居富強樓及富碧樓。

疫情持續的黃大仙都有多個大廈確診，彩雲（一）邨長波樓多一名19歲男子（#14106）染疫，雙鳳街46-68號成功樓亦有一名62歲女士（#14070）受感染。至於環鳯街46號興隆樓73歲女士（#14048）、彩雲（一）邨時雨樓15歲男（#14095）、黃大仙下邨龍順樓68歲男士（#14062）屬不明源頭個案。

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其餘不明源頭個案分別為元朗水邊圍邨碧水樓54歲女士（#14098）、大埔大埔舊址直街4-20號美新大廈34歲男（#14043）、沙田博康邨博智樓42歲男（#14102）、九龍灣彩興苑彩薈閣B座37歲男（#14107）、黃大仙彩雲（二）邨明麗樓71歲女士（#14031）、慈雲山慈康邨康添樓10個月大女嬰（#14034）、葵涌月海灣一座52歲女士（#14035）、屯門新屯門中心3座38歲女士（#14060）及東涌映灣園4期聽濤軒16座74歲女士（#14067）。

▼1月30日81宗新增確診個案資料▼



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