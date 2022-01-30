疫情｜增15宗源頭不明創第五波新高　張竹君：傳播鏈開始模糊

農曆新年將至，本港疫情仍然嚴竣。本港今(30日)新增81宗確診，本地個案佔77宗，當中15宗屬源頭不明，創第五波疫情以來單日新高。當中4人懷疑染有Delta病毒株，均位於黃大仙區，包括彩雲(二)邨明麗樓、慈雲山興隆樓等。初步確診則有約70宗個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然整體個案有下降趨勢，但不明源頭個案比例趨多，顯示傳播鏈開始模糊，難確切知道實質傳播，病毒或已在社區蔓延。



本港今(30日)新增81宗確診，本地個案佔77宗，當中15宗屬源頭不明，創第五波疫情以來新高。(盧翊銘攝)

4宗Delta源頭不明個案均位於黃大仙區

張竹君表示，77宗本地確診個案中， 其中9宗懷疑有Delta病毒株。此外，15宗屬源頭不明，當中4人懷疑染有Delta，分別居於彩雲(二)邨明麗樓、慈雲山興龍樓、黃大仙下邨龍順樓、彩雲邨時雨樓，患者包括家庭主婦、小童及上班族等。



張竹君又指，雖然整體個案有下降趨勢，但不明源頭個案比例上日漸增多，顯示傳播鏈開始好模糊，難確切知道實質傳播，病毒或已在社區蔓延，「做檢測先見到。」

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張竹君籲新年避免跨家庭聚會

至於Omicron源頭不明個案，有10人染疫，分布在慈雲山慈康邨康添樓、新屯門中心第3座、元朗水邊圍邨碧水樓、葵涌月海灣第1座，以及大窩口邨富逸樓。新界東則有沙田博康邨博智樓，大埔舊墟的美新大廈、大埔䃟頭角村村屋；另包括九龍灣彩興苑B座、土瓜灣燕安街18號、東涌映灣園16座，昨晚圍封映灣園行動顯示，受檢人士全部呈陰性。

張竹君又提到，在昨日或今日確診個案中，得悉不少染疫者在23號或之前有家庭聚會，呼籲市民於新年期間留神，避免出席跨家庭聚會，免現傳播。

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