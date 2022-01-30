疫情｜兩家庭聚會引發逾20人確診　張竹君冀市民新年減少聚會

農曆新年將至，但第五波疫情仍未平息。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（30日）表示，近日有兩個家庭聚會，引發逾20人確診，他們均於1月23日舉行跨家庭聚會，每個聚會都有12、3人出席，每個群組各有約10人確診，呼籲市民在農曆新年假期多加注意，盡量減少跨家庭聚會。



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張竹君表示，今日新增81宗確診，本地個案佔77宗，當中15宗屬源頭不明，創第五波疫情以來新高；初步確診則有約70宗個案。

張竹君續指，發現1月23日有兩個不同家庭聚會，均爆發群組感染，兩個群組的聚會都是幾個家庭集中到其中一個家庭舉行親友聚會，「情況喺香港頗為普遍」，而兩個聚會各有約12、13人參與，現時每個群組都有約10人確診，即發病率近九成。

她表示，在之前的幾波疫情，相關情況都普遍，呼籲市民在農曆新假期「多加小心」，盡量聽從衞生防護中心及政府呼籲，減少聚會。