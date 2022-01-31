強制檢測｜37處上榜　葵涌佔13成重災　百份百餐廳、稻香茶居強檢

本港昨日（30日）新增81宗新冠肺炎確診個案。食物及衞生局今日（31日）凌晨就強制檢測公告刊憲，將有37個地方納入強制檢測公告。其中36個地方牽涉兩宗本地個案、六宗與早前個案有關的個案，以及九宗初步陽性檢測個案，另外一個地方則因應在葵涌採集到檢測呈陽性的污水樣本被納入強制檢測公告。

公告涉及9間食肆、3間學校、3間診所、14幢住宅，以及其他多個地點。

公告提及的37個地點中，佔13個的葵涌是重災區，另外馬鞍山、灣仔、大埔亦各佔3個。



▼1月31日強制檢測名單▼



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葵涌多間食肆、住宅及學校上榜

葵涌有多間食肆上榜，包括葵盛東邨明星海鮮酒家、石籬商場百份百餐廳、石籬商場東海粥品、大隴街家家樂餐廳。其他地區的食肆有九龍草地滾球會餐廳、將軍澳新都城中心復興牛什魚蛋、大埔翠樂街稻香茶居、馬鞍山頌安商場中心時代冰室和觀塘偉業街日日香鵝肉飯店。

1月30強制檢測公告中的食肆名單。

▼1.30 葵涌石籬二邨石華樓圍封檢測▼



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上榜的住宅包括葵涌葵芳邨葵歡樓、葵涌石蔭東邨蔭裕樓、葵涌石籬二邨石榮樓、大圍金獅花園2期金貴閣、青衣宏福花園2座、將軍澳寶林邨寶寧樓、柴灣翠樂邨翠祿樓、屯門良景邨良萃樓、大埔天賦海灣二期-溋玥16座、大埔美新大廈、粉嶺花都廣場6座等。

1月30強制檢測公告中的大廈名單。

寶林邨寶寧樓。 （資料圖片）

上榜的學校有三間，包括葵涌東華三院陳兆民中學、葵涌迦密愛禮信中學和沙田循道衞理中學。

1月30強制檢測公告中的場所名單。

▼1.30 青衣宏福花園2座26至32樓D及E室居民撒離檢疫▼



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仁濟醫院藝進同學會護理安老院污水樣本陽性

另外，葵涌石籬二邨仁濟醫院藝進同學會護理安老院因採集到陽性污水樣本，1月17日至1月30日曾身處在內超過兩小時者也要檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月31日)▼



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政府會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。