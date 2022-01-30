馬鞍山、大埔、大圍、油麻地大範圍污水呈陽性　匿藏隱形患者

新冠肺炎疫情持續，本港多區污水檢測呈陽性，顯示有可能有隱性患者。政府今日（30日）晚上公布，馬鞍山、大埔、沙田、油麻地大範圍污水呈陽性，涉及聽濤雅苑、金獅花園、太湖花園、太和中心及朗豪坊等。

民政事務總署明日（31日）起向馬鞍山、大埔、沙田中心污水陽性範圍的住戶，派發快速測試套裝；物業管理公司亦會向旺角中心、朗豪坊、亞皆老街至弼街一帶的清潔工及物管員工派發三套快速測試套裝。因應葵涌污水呈陽性，葵涌石籬二邨仁濟醫院藝進同學會護理安老院的人士接受強制檢測。



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由環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，近日加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，發現於多個地區檢測到污水呈陽性，顯示可能有隱性患者。

為跟進在沙田、大埔和旺角的污水檢測呈陽性，民政事務總署（包括沙田、大埔民政事務處）將會由明日起，陸續向住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，當中包括「污水監測區域沙田6A及11A」：馬鞍山聽濤雅苑、觀瀾雅軒、錦暉苑、以及大圍金獅花園、惀景花園等；「污水監測區域大埔5A 」：華樂豪庭、太湖山莊、太湖花園、太和中心、翠怡花園、美豐花園、富萊花園等。

向旺角中心、朗豪坊等清潔工及物管派測試包

另外，政府會透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向污水監測區域油麻地2A，即旺角中心、朗豪坊、亞皆老街至弼街一帶的每位清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝。

政府同時呼籲，在上述地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，如快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療，並應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。

政府強調，以快速測試套裝進行的檢測不能替代強制檢測。巿民如對身體狀況有懷疑、曾到訪疫情爆發的地方或曾接觸患者等，應盡快到檢測中心接受檢測。

▼1.30 土瓜灣「十三街」燕安街及駿發街部分樓宇圍封檢測▼



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石籬二邨仁濟醫院藝進同學會護理安老院需強檢

因應在葵涌的污水檢測到呈陽性，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處葵涌石籬二邨仁濟醫院藝進同學會護理安老院的人士接受核酸檢測。

▼1.30 葵涌石籬二邨石華樓圍封檢測▼

