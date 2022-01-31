禁堂食｜餐飲業料禁6周　大型中式食肆每間失600至800萬元生意

食肆禁晚市堂食措施仍然生效，錯失農曆新年檔期，政府亦將於2月24日起推行「疫苗通行證」，涵蓋食肆在內的所有室內場所。香港餐務管理協會主席梁振華今日（31日）在港台節目《千禧年代》表示，今年盤菜生意較預期理想，但形容只是杯水車薪，直言農曆新年是中式食肆傳統旺季，以一間超過一萬呎的餐廳為例，每禁晚市堂食14日，損失超過200萬元生意額，禁六星期則損失600至800萬元生意額。



梁振華表示，原以為年初四社交距離措施有望放寬，但疫情突變嚴峻，源頭不明個案增加，重開晚市堂食希望幻滅，直言措施持續14天又14天再14天，失去團年飯、家庭聚會、開年飯、春茗等生意，令本應最旺的生意檔期，受到百分百影響。

梁說，本來已購入大量乾貨如魚翅、海味等，因可以冷藏而損失不大，但禁晚市堂食，料一間佔地一萬呎的食肆，每次晚市堂食停14天，平均損失超過200萬元，即使遊說訂座客人改下午用餐，並以9折優惠作招徠，但99%都拒絕。

他又指，在過去的周末，本來仍有少量客人願意改在下午用餐，但因疫情嚴峻，訂座了也取消，直言「損失一樣大，沒有什麼幫助，下午吃團年飯百分百不行」。即使今年盤菜生意較預期理想，他形容只是杯水車薪，舉例說出售100個盤菜都是10萬元，但指一間一萬呎的食肆，原本除夕晚市生意應有20至30萬元生意額。

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疫苗通行證將實施，梁振華表示，政府原計劃本月推行，但考慮到新年生意對業界的重要，故順應民意延遲至下月推行，但突然爆出第五波疫情，直言「一盤冷水照頭淋」，估計目前疫苗接種率約8成，相信通行證對食肆影響不大。他又指，如必須要至少9成接種率才放寬社交距離措施，業界只能配合，希望政府推出更多有效措施鼓勵打針。

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