疫苗通行證｜食肆處所需保留顧客針卡二維碼31日　爆疫需交政府

政府昨日（27日）宣布由2月24日起推行「疫苗通行證」，市民進入所有食肆及表列處所都要出示疫苗接種針卡。食肆及處所負責人必須使用更新版的「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，掃描顧客的針卡二維碼，轉化為加密數據，儲存至應用程式內。

消息人士透露，顧客的加密二維碼會儲存在處所負責人的應用程式內31日，之後會自行刪除。在衞生署衞生防護中心提出要求時，如出現爆疫，處所需提供予中心查閱。由於針卡有個人資料如身份證號碼及聯絡電話，可助當局追蹤同場人士，變相光顧食肆實名制。不過保存資料的責任則落在處所負責人身上，需要政府以法例處理。



▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



+ 2

需使用「驗證二維碼掃瞄器」記錄顧客針卡

據消息人士透露，食肆或指定處所使用「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，為顧客掃描電子或實體針卡後，應用程式會記錄顧客的二維碼，並轉化為加密數據，保存在手機應用程式上，但不會上載至政府儲存庫，就如目前市民使用「安心出行」一樣，免卻被指追蹤市民，而程式無法讀取二維碼的資料，以保障私隱。

至衞生防護中心需要時，如出現如九龍塘又一城望月樓式爆疫，會要求食肆上載有關紀錄，以追蹤同場顧客。消息指，應用程式內的記錄只會保留31日，之後會自動刪除。

針卡有身份證號碼 預約接種疫苗時已留電話

現時針卡有市民的全名、性別、身份證明文件號碼、出生日期資料，雖沒有手機電話號碼，不過預約接種疫苗時，市民其實已提供可接收手機短訊的本地流動電話號碼，而疫苗接種預約系統中亦有指出，收集到的個人資料，有7個使用情況，雖全部都與感染個案追蹤有關的用法，但條款亦有寫明，可以在法律授權或要求披露的情況下，傳送至相關的政府政策局/部門及機構。

市民在預約新冠疫苗接種時，已提交手提電話號碼，及同意政府使用個人資料。（2019冠狀病毒病疫苗接種計劃預約系統截圖）

▼1.4袁國勇到又一城望月樓調查▼



+ 9

方保僑：措施為「食肆版安心出行」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，政府新措施為「食肆版安心出行」，又指加密技術能避免食肆及職員透過針卡的二維碼，挪用食客個人資料。他更形容指，「破解加密要幾千幾萬年先做到。」

惟該技術仍存有漏洞，食肆仍有可能丟失手機或刪除App，甚至貪方便不掃晒食客的針卡。方則認為，有關漏洞需靠政府以法例填補。

▼復必泰疫苗及科興疫苗接種地方▼

