「先苦後甜」冀年初四食肆實施疫苗氣泡　陳肇始稱安心出行放針卡

農曆新年將至，本來市民原本準備歡賀新春，惟變種病毒Omicron襲港，政府昨日宣布叫停年宵市場，並延長食肆晚市禁堂食至年初三，令團年飯及行年宵告吹。食衞局局長陳肇始形容為「先苦後甜」，若確診個案數目減少，看到有成效的話，希望年初四可提早實施疫苗氣泡，讓食肆重開，現時已開始與飲食界商討落實情況，而創科局亦正準備更簡易地把針卡放入安心出行，並提供另一核實程式予食肆負責人使用。



▼1月14日政府公布晚市禁堂食延至2月3日年初三▼



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陳肇始今早出席電台節目時表示，知道市民希望吃團年飯，但希望可以忍耐一下，「睇吓想先苦後甜，定係先甜後苦」，若先忍耐或可至年初四，即2月4日就能恢復生活，但若「先甜後苦」就恐怕會如第三波疫情般拖長，大家更辛苦。

至於何謂「沒有逆轉」，是否要達至「清零」才有望重開，陳肇始未有正面回應，僅指確診個案數目是其中一個考慮因素，但亦要評估社區傳播情況，有否出現超級傳播者，污水監測及垂直傳播的情況等，視乎形勢逐步實施疫苗氣泡。

她說，已開始與飲食業界商討疫苗氣泡的落實情況，而創科局亦正簡化將針卡放入「安心出行」應用程式，並料會提供另一程式予食肆及其他處所使用，會盡力在2月4日前處理好。

▼2021年維園年宵花市▼



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政府去年曾一度取消年宵，但在加入更多防疫限制後重辦，惟今年卻堅決叫停，陳肇始表示，因Omicron傳播速度太快，更有機會戴着口罩都會傳染，故所有人群聚集的活動包括年宵都要忍痛取消，指食環署會盡快聯絡花農，發還已繳付金額，並作出補償。

昨日公布的防疫抗疫基金5.0金額較過去四輪少，各行各業均表不滿，陳肇始表示，今次各處所受限的時間約4星期，相比第四輪的57至158日短，而金額是第四輪的一半，個人資助額則是第四輪的三分之二，加上是次在社交距離措施宣布後一周就立即宣布，對企業周轉更有幫助。