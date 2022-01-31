女文員張貼含港獨字眼傳單　判囚13.5月　男生助設計判更生中心

中年女文員在灣景中心貼傳單被截，並發現其傳單上有含「港獨」、「建軍」及「抵抗赤化」等字眼，她與一名為他設計傳單的17歲男生，被控串謀製作及派發港獨及發布煽動刊物罪，二人早前認罪，求情指犯案過程粗疏拙劣，望可輕判，案件今（31日）在區域法院判刑，女被告被判入獄13.5月，男生則被判更生中心。



女被告曹雪芯（45歲，香港專業教育學院文員）和17歲黃姓中四男生，承認於2020年5月至12月11日期間在香港，一同串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，及激起香港居民企圖不循合法途徑促致其他改變在香港的依法制定的事項，及慫使他人不守法或不服從合法命令，及/或煽惑他人使用暴力的煽動刊物。

黃協助設計相關文宣

案情指，兩名被告於2020年5月在政治團體「旺角鳩嗚團」結識，黃其後應曹要求協助設計「文宣」，他先從網上下載相關圖片，然後加上中文字句，內容包括有「香港獨立」、「香港人建國」等，期間兩人通過手機WhatsApp就文宣的列印及生產作交流。

大廈保安目擊事件

曹其後使用其工作辦公室的電腦及影印機列印涉案文宣，並於12月11日到灣景中心大廈展示及張貼，過程遭大廈保安目擊，事件遭揭發。

辯方求情指。本案涉及110張傳單，是一些影印的單張，犯案規模小。曹只曾到灣景中心大廈派發，犯案過程粗疏拙劣；黃則呈上多封其師長所撰寫的求情信，指黃是有良好品格的好孩子。

案件編號：DCCC 767/ 2021