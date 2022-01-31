區嘉宏甩難｜或再被票控　能否如歷任入境處長離任後掌要職？

「洪門宴」調查結果出爐，民政事務局局長徐英偉請辭下台，兩名官員被口頭警告，同樣備受關注的入境處處長區嘉宏已非首次捲入飯局風波，但在今次調查中則暫時「甩難」，雖然特首林鄭月娥表明食環署會有跟進調查，但料最嚴重也只是再次被票控，因此有意見認為區嘉宏今次形同獲「放生」。



1997年回歸至今，歷任入境處處長均備受中央器重，更被視之為重要的「統戰單位」，與國安系統緊密聯繫， 每位處長卸任後都「加官晉爵」，較其他紀律部隊首長睇高一線。當中葉劉淑儀、李少光及黎棟國先後獲任命執掌保安局；白韞六出任廉政專員，陳國基打破傳統擔任有「大內總管」之稱的特首辦主任，而曾國衞亦加入熱廚房，升任政制及內地事務局局長，成為首位非政務官掌管政制局。



+ 2

葉劉淑儀、李少光及黎棟國升任保安局長

回顧歷任入境處處長，不難發現每位都深受中央重視，葉劉淑儀、李少光及黎棟國先後晉升為保安局局長，其中李少光曾出任廉政專員及港區人大代表，黎棟國亦獲選為港區全國政協委員；葉劉淑儀2003年因基本法23條一役而辭任，進修有成回來當選立法會議員，並多次傳她有資格問鼎特首之位。

三位局長分掌廉署、特首辦及政制局

至於白韞六就在退休後翌年，獲任命為第七任廉政專員，任期至今接近10年。曾派駐駐京辦的陳國基，打破政務官傳統擔任特首辦主任。曾國衞就因2020年疫情下，親自帶隊到日本負責郵輪鑽石公主號上港人的撤離行動，及後又親赴武漢接載港人回港，2020年提早退休加入熱廚房，掌管政制及內地事務局至今。

區嘉宏去年捲「恒大飯局」遭票控違限聚令

今次捲入「洪門宴」風波的入境處處長區嘉宏，上任一年半先後引爆多個政治炸彈。區嘉宏去年4月，罕有公開反駁審計署報告，直斥「一些人不懂刑事調查而胡亂批評個案處理手法」深表遺憾；其後他被揭發違反「限聚令」，出席地產商恒大高層飯局而遭票控；任內兩名高層被揭聖誕節及中秋節收到恒大高價果籃。

區嘉宏距離原定退休年期尚有兩年，卸任後能否「更上一層樓」，相信要看他未來兩年能否扭轉乾坤。

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼

